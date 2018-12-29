Усик признан боксером года по версии The Ring, Анатолий Ломаченко — лучший тренер
Абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте (тяжелый вес) украинец Александр Усик назван Боксером года по версии авторитетного авериканского журнала The Ring.
Один из его тренеров, а также отец и тренер Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко назван лучшим тренером года, сообщается на официальном сайте журнала.
Лучшим боем издание признало вторую встречу Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, в которой победил мексиканец.
Другие номинации:
Возвращение года - бой Тайсона Фьюри против Уайлдера.
Перспектива года - Теофимо Лопес.
Нокаут года — Наоя Иноуэ в первом раунде боя против Хуана Карлоса Пайано
Наибольшая неожиданность — победа Кристофера Росалеса в бою с Даиго Хигой
Событие — уход HBO из бокса
Раунд года — 12-й в поединке Фьюри и Уайлдера
Потрясение года — уход из жизни Брендана Ингла
Как сообщал УНИАН, в прошлом году боксером года по версии журнала The Ring был назван украинец Василий Ломаченко.