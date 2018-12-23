Торонто уступил Филадельфии, Вашингтон в овертайме обыграл Финикс в НБА

Состоялись матчи регулярного первенства.

В ночь на воскресенье состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. "Оклахома" добыла минимальную победу в гостях над "Ютой" - 107:106. "Вашингтон" в овертайме сломил сопротивление "Финикса" - 149:146. А лидер Восточной конференции "Торонто" потерпел поражение на выезде от "Филадельфии" - 101:126.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

«Лос- Анджелес Клипперс - «Денвер Наггетс» 132:111

«Лос- Анджелес Клипперс» :Галлинари (21), Харрис (21 + 7 подборов), Шай (14), Брэдли (9), Гортат (4 + 11 подборов) - старт; Скотт (9), Харрелл (20 + 10 подборов), Марьянович (6), Беверли (12), Уильямс(6 + 7 передач - 5 потерь), Уоллес (8), Торнуэлл (2)

«Денвер Наггетс»: Йокич (19), Мюррэй (18), Эрнангомес (8), Пламли (8 + 9 подборов), Крэйг (6) - старт;Лайлс (13), Лайдон (0), Уэлш (8), Моррис (15), Бизли (11 + 5 перехватов), Янг (0), Гудвин (5)

«Филадельфия Севенти Сиксерс» - «Торонто Рапторс» 126:101

«Филадельфия Севенти Сиксерс» : Эмбиид (27 + 11 подборов), Симмонс (26 + 12 подборов + 8 передач), Редик (22), Батлер (12 + 7 подборов + 7 передач), Мускала (4) - старт; Болден (4 + 9 подборов + 4 блокшотов), Джонсон (1), Шемет (3), МакКоннелл (6 + 7 передач), Джексон (0), Милтон (5), Коркмаз (16)

«Торонто Рапторс»: Сиакам (26), Лоури (20), Грин (9), Монро (6 + 8 подборов), Ануноби (5) - старт; Буше (0), Пауэлл (13), Майлз (3), Браун (0), ВанВлит (12), Райт (4), Ричардсон (3)

«Хьюстон Рокетс» - «Сан-Антонио Сперс» 108:101

«Хьюстон Рокетс»: Харден (39 + 10 передач), Капела (21 + 23 подборов), Гордон (18), Такер (6 + 16 подборов), Хаус (4) - старт; Кларк (3), Нене (2), Найт (0), Грин (15)

«Сан-Антонио Сперс»: ДеРозан (28 + 7 подборов + 8 передач), Олдридж (18), Гэй (13 + 8 подборов), Форбс(12), Уайт (5) - старт; Бертанс (11), Пелтль (6), Миллс (5), Белинелли (3)

«Голдет Стэйт Уорриорз» - «Даллас Маверикс» 120:116

«Голдет Стэйт Уорриорз»: Дюрант (29 + 12 подборов + 8 передач - 5 потерь), Карри (22), Грин (14 + 10 подборов), Томпсон (14), Луни (6 + 9 подборов) - старт; Белл (0), Жеребко (23), МакКинни (2), Ливингстон (4), Игудала (6)

«Даллас Маверикс»: Мэттьюз (25), Дончич (19), Барнс (17), Джордан (12 + 23 подборов), Брансон (10) - старт;Новицки (3), Клебер (5), Финни-Смит (10), Харрис (4), Бареа (11)

«Вашингтон Уизардс» - «Финикс Санс» - 149:146 ОТ

«Вашингтон Уизардс»: Бил (40 + 11 подборов + 15 передач - 8 потерь), Брайант (31 + 13 подборов), Грин (20 + 8 подборов), Саторански (17 + 9 передач), Ариза (14 + 7 подборов + 7 передач - 5 потерь) - старт;Моррис (20 + 6 фолов - 5 потерь), Деккер (4), Бэйкер (0), Рэндл (3)

«Финикс Санс»: Букер (33 + 14 передач), Уоррен (28 + 8 подборов), Эйтон (26 + 17 подборов + 6 фолов), Мелтон (10), Бриджес (5) - старт; Холмс (12), Убре (20), Джексон (2), Кроуфорд (10)

«Майами Хит» - «Милуоки Бакс» - 94:87

«Майами Хит»: Ричардсон (16), Джонсон (11), Уайтсайд (11 + 13 подборов), Уинслоу (8), Макгрудер (8) - старт; Олиник (11), Джонс мл. (5), Адебайо (4), Джонсон (7), Уэйд (13 + 8 подборов)

«Милуоки Бакс»: Миддлтон (18 + 7 подборов), Бледсоу (17), Снелл (9), Лопес (9), Адетокумбо (9 + 13 подборов) - старт; Уилсон (5 + 8 подборов), Мэйкер (1), Хилл (10), Браун (9), Коннотон (0)

«Юта Джазз» - «Оклахома Сити Тандер» - 106:107

«Юта Джазз»: Митчелл (20 + 9 подборов), Гобер (20 + 10 подборов), Фэйворс (16), Инглс (13 + 8 передач), Рубио (12 + 7 подборов + 14 передач) - старт; Краудер (8), Сефолоша (9), О'Нил (0), Экзам (4), Корвер (4)

«Оклахома Сити Тандер»: Джордж (43 + 14 подборов + 5 перехватов), Адамс (15 + 10 подборов), Грант (15 + 7 подборов), Уэстбрук (8 + 12 подборов + 9 передач + 6 фолов - 6 потерь), Фергюсон (2) - старт;Ноэл (1), Паттерсон (2), Шредер (11), Абринес (6), Диалло (4)