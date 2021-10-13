Народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина рассказала УНИАН, какие экологические законодательные инициативы считает приоритетными, чем объясняет сложности с принятием ряда эко-законопроектов в Верховной Раде, и как видит работу системы экологического страхования.

Насколько нам известно, вам, как выходцу из Кривого Рога, небезразличны экологические проблемы этого региона. В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области. Многие, и не только криворожане, восприняли это заявление как обещание. Но вместо министерства, в январе 2021 года в Кривом Роге открылся Офис центрального аппарата Госэкоинспекции в Кривом Роге. Это все, чего стоит ждать Кривому Рогу от обещания Владимира Зеленского? Почему не переехало министерство, как было заявлено изначально?

Экологические проблемы, как в Кривом Роге, так и во всей Украине, не остаются вне внимания президента Украины. Хочу напомнить, что именно по инициативе Владимира Зеленского 15 июля 2021 года была инициирована внеочередная сессия, на которую были вынесены важные экологические законопроекты.

Что касается представительства Госэкоинспекции (ГЭИ) в Кривом Роге вместо Министерства экологии, то это логичный шаг. У министерства, кроме вопросов промышленной экологии, широкий спектр направлений деятельности. Это и биоразнообразие, и природно-заповедный фонд, обращение с пестицидами и ядохимикатами и так далее. Поэтому после многочисленных дискуссий было принято решение о рациональности переноса именно центрального аппарата Госэкоинспекции, главными функциями которого являются как природоохранный контроль, так и предупреждение правонарушений экологического характера.

Степень эффективности такого решения, думаю, целесообразно оценить, как минимум, после года работы центрального аппарата ГЭИ в Кривом Роге. Хотя есть и много других факторов, влияющих на этот процесс. Это и несовершенное законодательство в экологической сфере, усовершенствование которого "торпедируют" все члены экокомитета, это и ментальность национального бизнеса, социальная ориентированность которого пока не на самом высоком уровне.

Вы вспомнили про внеочередную сессию 15 июля 2021 года. Но в тот день Верховная Рада провалила законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". В том числе, из-за саботажа голосования некоторыми Слугами. Дело в том, что не все ваши коллеги понимают важность этого законопроекта, или были иные мотивы?

К сожалению, лобби большого бизнеса победило и в очередной раз взяло верх над здравым смыслом: ведь любые инициативы и действия ничто без чистого воздуха, которым люди могут безопасно дышать. В личных беседах с депутатами многие аргументировали своё неголосование тем, что, якобы, мы – члены экокомитета – ставим под угрозу экономическое развитие субъектов хозяйствования, выдвигая для них непосильные требования. Но я, как доцент кафедры экономики предприятий, прекрасно понимаю абсурдность этих доводов.

Во-первых, в последней версии законопроекта для реализации проектов обязательной эко-модернизации наибольших предприятий-загрязнителей отводился не год, даже не пять, а 12 лет! Во-вторых, финансовая отчетность крупных предприятий, которая есть в свободном доступе, позволяет сделать вывод, что они работают достаточно рентабельно, соответственно, имеют финансовые ресурсы для эко-модернизации.

В-третьих, реализация проектов эко-модернизации позволила бы существенно сократить операционные издержки за счет экономии энергетических и сырьевых ресурсов, повысить качество продукции и, как следствие, способствовала бы повышению конкурентоспособности наших предприятий на мировом рынке.

Оцените выполнение ваших личных предвыборных обещаний, с которыми вы шли на выборы в 2019 году. Готовите ли вы отчет по итогам двух лет под куполом Верховной Рады? Что в нем будет?

Отчет я презентовала на своей официальной странице в августе этого года. Поскольку я депутат-мажоритарщик, то должна отчитываться и за коммуникации на округе, и сколько проблем избирателей удалось решить, и на какие проекты в округе была направлена моя депутатская субвенция. Другой блок отчета касается именно решения экологических проблем: законодательным путем на национальном уровне и практическими методами на уровне Кривого Рога.

Есть много результатов, которыми можно гордиться: это законопроекты, которые стали законами или приняты уже в первом чтении (управление отходами, защита лесов и их инвентаризация, реформирование системы гоэкоконтроля и другие). А есть отчаянье и злость от того, что выше упомянутый вами законопроект был трижды провален в Верховной Раде.

Но мы так просто не сдадимся. 21 сентября был зарегистрирован аналогичный по сути проваленному законопроект "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду".

К отчету на сегодня готова добавить регистрацию законопроекта 6018-2 "Об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного в результате деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность".

Это для меня особенно важно, так как одним из главных пунктов моей избирательной компании было обещание лично зарегистрировать законопроект про обязанность бизнеса компенсировать вред окружающей среде и здоровью людей, причиненный в результате хозяйственной деятельности.

В двух словах, объясните, как будет работать экологическое страхование, если законопроект будет принят в том виде, как вы задумали? Как изменится жизнь жителей городов, загрязненных промышленными предприятиями – того же Кривого Рога, Мариуполя, Запорожья и других – благодаря этому законопроекту?

Экологическое страхование будет работать по нескольким направлениям. Первое – это формирование действенной системы мониторинга за деятельностью субъектов хозяйствования с повышенной экологической опасностью. Второе - возмещение пострадавшим лицам вреда причиненного жизни и здоровью в результате деятельности, которая представляет экологическую опасность. Третье – внедрение системы стимулирования предприятий, осуществляющих загрязнения, путем повышения размеров страховых платежей. При этом, объединение страховых компаний имеют право по обращениям граждан инициировать проверки деятельности предприятий-загрязнителей.

Принятие законопроекта будет иметь и другие преимущества для жителей загрязненных городов. Во-первых, предприятия будут вынуждены уменьшать уровень выбросов, поскольку будут обязаны заключать договоры страхования по завышенным ценам (а без договора страхования деятельность осуществлять невозможно). Во-вторых, жители городов, которым причинен вред здоровью или имуществу в результате деятельности субъектов хозяйствования, смогут получить реальные выплаты от объединения страховщиков, а не судиться с субъектами хозяйствования, которые могут при больших убытках инициировать процедуры банкротства.

В чем была задержка с назначением главы Госэкоинспекции Приднепровского округа, которого определили только в августе 2021 года?

Вначале затягивание этого процесса было связано с объективными факторами: на время карантина приостановили проведение конкурсов на замещение вакантных должностей на госслужбу. В этот период вместо конкурса проводился добор по упрощенной процедуре на ограниченный срок. Но существовала правовая коллизия: назначение руководителя на вновь образованный орган, которым является Приднепровская экоинспекция, должно проводиться не по добору, а исключительно по конкурсу, проведение которого было невозможно во время карантина. Еще полгода задержки – это зона ответственности конкурсной комиссии и исключительно Главы Госэкоинспекции по причинам, о которых я могу только догадываться. Я штурмовала этот процесс, как могла.

Какое участие лично вы принимаете в решении накопившихся экологических проблем вашего родного региона? Принимаете ли участие в проверках предприятий, загрязняющих окружающую среду?

Сразу хочу отметить, что в плане проверок я, как народный депутат, не имею тех полномочий, которые имеют, согласно законодательству, инспектора экоинспекции. Но я стараюсь максимально использовать весь спектр депутатских полномочий.

Была на проверке предприятий ООО "ПРОМБУДРЕСУРС КР", "Рудомайн" и Украинской горнодобывающей компании. Также я регулярно посещаю предприятия, которые загрязняют окружающую среду в Кривом Роге и без привязки к проверкам экоинспекции. Неоднократно спускалась в шахты Криворожского железорудного комбината и общалась с руководством компании по проблематике утилизации шахтных вод. Контролирую выполнение обещаний руководства "АрселорМиттал Кривой Рог" по строительству новой фабрики окомкования и реализацию других проектов, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду.

В августе вы, депутат горсовета Максим Трач, а также начальник отдела Госэкоинспекции Александр Скакальский поднимали вопрос про внеплановую проверку незаконной свалки шлака в Кривом Роге. Известно ли вам, проверку удалось провести? Какие ее результаты?

Была проведена плановая проверка ООО "ПРОМБУДРЕСУРС КР" с 30 августа 2021 года. Инициировать внеплановую несколькими днями раньше не имело смысла. Предприятие организовало свалку и переработку шлака на 15 гектарах земли, которая находиться в собственности жителей Кривого Рога. Проверка активизировала процесс получения разрешительных документов на землю собственниками бизнеса. Кроме того, предприятие уже заплатило 3 миллиона гривен просроченного налога на землю в городской бюджет.

Проверка Госэкоинспекцией предприятия выявила 21 серьезное нарушение, среди которых: отсутствие многих разрешительных документов, в том числе, разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Нет инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ. Зафиксировано интенсивное пылевыделение на территории предприятия. Нет договоров по утилизации отходов. И так можно продолжать и дальше… Госэкоинспекцией составлено предписание с конкретными датами ликвидации нарушений. Если они не будут ликвидированы в срок – будет подниматься вопрос о прекращении хозяйственной деятельности.

Сегодня история далека от завершения, я продолжаю следить за развитием событий. Но я считаю даже такой, пусть даже промежуточный результат, победой депутатов от "Слуги народа". Городские власти годами не замечали проблему, и даже когда Максим Трач ее обнаружил и озвучил, некоторые чиновники делали вид, что ее не существует, что как-то рассосется. Но активное взаимодействие местных депутатов, депутатов Верховной Рады, руководства Госэкоинспекции и правоохранительных органов дало результат. Уверена, благодаря этой истории наш родной город станет чище – во всех смыслах.

Сколько времени дали компании на исправление всех нарушений?

На этот вопрос смогу ответить позже, когда ознакомлюсь с последним вариантом предписания.

По вашему мнению – почему вообще стал возможен этот случай? Как городу защититься от экологических преступников в будущем?

Бытие определяет сознание. Сформированная в городе система крышевания и договорняков создает условия не для защиты от них, а для их процветания. К сожалению, это общеизвестный и на сегодня не искорененный факт. Любого небольшого частного предпринимателя привыкли прессовать за все: то огнетушитель не на той высоте, то три капли воды с потолка при дожде упали и так далее. А настоящие экологические преступники крупного масштаба являются постоянным источником теневого дохода для городской власти – в то время, как угрозу окружающей среде чиновники в них не видят, или видеть не хотят. Кто из нас поверит, что в центре города 15 гектаров земли собственности жителей Кривого Рога используется как свалка – и городская власть просто "не в курсе" этого факта?!

Кривой Рог может защититься не только от экологических преступников, а и от дальнейшей деградации города, разрушения его коммуникаций, инфраструктуры. Для этого нужно просто всем прийти на следующие местные выборы, и проголосовать за тех кандидатов, которые действительно хотят изменений в нашем родном городе. Кстати, ситуация с незаконной свалкой шлака четко проявила многих местных депутатов и чиновников: кого все устраивает, а кто не боится сражаться за интересы горожан.

Как вы оцениваете эффективность такого механизма, как проверки Госэкоинспекции? Складывается мнение, что "собаки лают – караван идет". Проверки проводят, штрафы выписывают, а нарушители как нарушали, так и нарушают. Как разорвать этот замкнутый круг?

Что мы имеем сейчас: за недопуск экоинспектора на предприятие штраф составляет лишь 765 гривен, а количество таких недопусков только в 2020 году составило около 300; проведение проверок должно осуществляться только в присутствии руководителя; нет возможности зафиксировать нарушения в ночное время и так далее. Разорвать этот замкнутый круг поможет только реформирование системы государственного экологического контроля.

Так, 15 июля в первом чтении принят законопроект "О государственном экологическом контроле". Это уже часть нашей общей победы! Что дает законопроект? Возможности для оперативного выявления источников загрязнения; проверки могут осуществляться в ночное время и в праздничные дни, если предприятие работает в это время; руководитель имеет право присутствовать на проверке, но его отсутствие не основание для её переноса; законопроект дает возможность экоинспекции реагировать на вызовы граждан и моментально осуществлять рейдовые проверки и патрулирование.

Первое чтение – еще не Закон. По вашим данным, когда законопроект "О государственном экологическом контроле" может быть рассмотрен и принят, в целом?

К сожалению, тяжело прогнозировать. Важные экологические законопроекты не являются приоритетными в повестке дня Верховной Рады. Многие экологические инициативы месяцами занимают 30-40 позицию в перечне вопросов повестки дня, не имея ни малейшего шанса быть рассмотренными. Но члены экокомитета будут максимально "торпедировать" принятие этого и других законопроектов, используя различные инструменты и методы влияния. К тому же, на важность экологических законопроектов указал лично президент Украины, а это надежда на то, что они не будут больше пылиться в Раде.

Автор: Татьяна Стежар