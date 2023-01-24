Мы готовы оказывать поддержку украинскому бизнесу во время войны, но ожидаем от украинского бизнеса прозрачности и открытости в коммуникации с кредиторами, заявил Паттон.

Господин Джон, недавно стало известно о том, что Argentem Creek Partners (ACP) приступила к взысканию активов с оператора зернового коридора - GNT Group. Эта новость вызвала большой резонанс, ведь бесперебойная работа зернового коридора сегодня критически важна для Украины. Не могли бы Вы поделиться деталями – почему компания решила прибегнуть к принудительным действиям?

Argentem Creek Partners (ACP) приступила к процедуре принудительного взыскания активов GNT Group. Эта компания (GNT Group) управляет зерновым портовым терминалом в Одессе, принадлежащим Сергею Грозе и Владимиру Науменко. Мы были вынуждены начать принудительное взыскание активов после 18 месяцев неплатежей, отсутствия прозрачности операций, в частности, не предоставление со стороны GNT Group нам надлежащих объяснений относительно того, куда и как исчезли запасы зерна и кукурузы. После неоднократных запросов со стороны кредиторов ACP, Innovatus и независимых директоров предоставить подробную информацию об утилизации зерновых запасов, абсолютно всех проигнорированных GNT Group, у нас не осталось иного выбора, кроме как применить юридические механизмы защиты наших интересов.

Это было взвешенное решение. Мы готовы оказывать поддержку украинскому бизнесу во время войны, но ожидаем от украинского бизнеса прозрачности и открытости в коммуникации с кредиторами. Мы ожидали от GNT высокий уровень корпоративного управления и активной коммуникации с советом директоров. Но компания GNT проигнорировала свои обязательства по управлению и не демонстрировала прозрачность.

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Долгое время мы оказывали поддержку GNT Group вместе с другой американской инвестиционной компанией Innovatus Capital Partners. Мы предлагали отсрочить выплаты кредита после вторжения России - пока GNT была прозрачна в отношении своих операций и принятия решений. Но со временем ситуация изменилась. Наше расследование показало, что GNT ликвидировала все зерно, переданное в залог компании Innovatus, а также остатки запасов, без уведомления об этом, а тем более согласия, и без обсуждения каких-либо решений с советом директоров.

Чтобы дать вам представление о том, сколько зерна и семян подсолнечника должным образом не учтено Сергеем Грозой и Владимиром Науменко – это примерно 400 000 тонн, или около 16 000 грузовиков, стоимостью 120 миллионов долларов до начала войны.

Также оказывается, что GNT Group активно торговала в течение месяцев, когда ее руководство сообщило совету директоров и кредиторам, что вся торговля вроде бы приостановлена. Торговля осуществлялась через украинские и иностранные организации. Некоторые из этих организаций входят в состав группы GNT, а другие – за пределами группы, включая швейцарскую компанию, созданную и принадлежащую Душану Денику, финансовому директору GNT Group. Как, по-вашему, такое можно назвать?

Мы неоднократно просили предоставить необходимую документацию и записи, а также достоверное объяснение отсутствия зерна и семян подсолнечника как четкое и надлежащее условие для возобновления переговоров о реструктуризации. Именно неоднократная неспособность GNT Group отреагировать на наши запросы и снять нашу обеспокоенность заставила нас начать принудительное взыскание активов.

GNT утверждает, что ACP незаконно сменили директоров и место регистрации компании. Объясните, пожалуйста, какие правовые основания вы имели для этого? Почему вы перерегистрировали предприятия из Одессы на Львов? Почему именно Львов?

Во-первых, заявления, о которых Вы говорите, сделаны Грозой и Науменко, а не компанией GNT.

В момент, когда они публиковали такие обвинения в наш адрес, они юридически уже не имели права что-либо комментировать от имени GNT, ведь они не контролируют компанию.

На основании имеющихся у нас документов, которые гарантируют нам как кредиторам обеспечения кредита, мы использовали свое обоснованное право назначить 20 декабря 2022 нового управляющего в кипрской холдинговой компании и новых директоров в Украине, на Кипре, в Швейцарии и ОАЭ.

Кроме того, собственный капитал и активы группы GNT находятся в залоге у кредиторов. Тем не менее, в начале 2023 года бывшему руководству каким-то странным для нас способом удалось передать внутренние зерновые запасы группы GNT компании, принадлежащей ее финансовому директору Душану Денику, пытаясь таким образом лишить доступ кредиторов к этим запасам.

Теперь подробнее объясню правовые основания: ACP имеет комплексный пакет безопасности (т.е. пакет юридических документов) для защиты своего собственного капитала, ссуженного нами GNT Group. Этот пакет безопасности позволяет ACP установить оперативный контроль над бизнесом, изменить бизнес и ввести прозрачную бизнес-практику, провести надежные аудиты и установить четкое управление предприятием. Именно такой юридический механизм, зафиксированный в подписанных всеми сторонами документах, обеспечивает гарантию возврата стоимости бизнеса стейкхолдерам, украинской экономике и международному сообществу.

Относительно перерегистрации во Львов, я отмечу, что у нас есть очень строгие протоколы управления рисками бизнеса. Учитывая все риски, связанные с войной в Украине, мы выбрали Львов, потому что этот город является одним из самых безопасных в Украине и за этот год, как нам известно, очень многие предприятия сделали перерегистрацию и релокацию именно сюда.

В своих заявлениях GNT говорит о том, что они всегда демонстрировали платежную дисциплину и своевременность расчетов с кредиторами и не понимают, почему кредиторы предприняли такие агрессивные действия. Как вы можете это прокомментировать?

Это неправда. До начала вторжения России в Украину GNT Group уже не выполняла свои долговые обязательства и несколько раз не предоставила информацию, которую требовали кредиторы.

GNT платила проценты по своим ссудам только 4 из 8 раз, и из них только дважды выплаты были по графику. В течение всего срока действия кредита мы шли навстречу, где это было возможно, мы предоставляли компании 4 раза освобождения от платежей, и 12 раз шли на уступки, прощая нарушение согласованных кредитных документов. В последний раз мы пошли на уступки в начале февраля 2022 года, предоставляя GNT Group больше времени для погашения долга до начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Каждый раз идя на уступки, ACP требовала от должника все большей прозрачности, поскольку, несмотря на согласие GNT на прозрачность и управление в подписанной кредитной документации, компания не выполнила условия договоров, несмотря на то, что согласилась и подписала все из них.

В 2022 году GNT Group не уведомила ACP или совет директоров, в том числе на двух заседаниях совета GNT Terminal Enterprises в июне и июле 2022 года, на которых присутствовал представитель ACP, о значительных убытках, причиненных очевидной ликвидацией запасов GNT Group во втором квартале 2022 года. В то же время утверждалось, что они все еще находятся в процессе установления того, какой ущерб был причинен этим запасам зерна. Позже в августе стало известно, что компания избавилась от значительной части зерна еще в середине мая. Также до сих пор нам не смогли предоставить какие-либо документы, касающиеся утилизации товарно-материальных ценностей, включая документы, обязательные для хранения в соответствии с законодательством Украины.

В августе этого года GNT сообщила Argentem о потерях на терминале GNT в размере 120 миллионов долларов США, по которым не было предоставлено достоверных объяснений или документов. Приблизительно 100 миллионов долларов задолжала нам GNT Group. Почти все зерно и семена подсолнечника, которые находились на терминале, на сегодняшний день остаются пропавшими.

С этого момента Сергей Гроза и Владимир Науменко также начали распространять в СМИ ложную информацию, утверждая, что ACP блокировала предварительные попытки договориться с другим американским кредитором, Innovatus Structured Trade Finance ("Innovatus"). Это неправда, и это отрицаем как мы, так и Innovatus. На самом деле, Гроза и Науменко, похоже, организовали продажу зерна, переданного в залог Innovatus, без согласия Innovatus. В конце концов, это привело к возбуждению уголовного дела по представлению Innovatus. Предмет дела – мошенническая растрата залоговых активов.

В СМИ также была информация о том, что работники терминала обратились вроде бы с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их. Итак, может ли этот конфликт повлиять на работников GNT?

Argentem сохранит рабочие места для персонала на терминале, который сам по себе не был вовлечен ни в одну незаконную деятельность, мы обеспечим полную уплату всех налогов терминалом и введем прозрачную бизнес-практику, надежные аудиты и четкое управление. Эти меры будут гарантировать, что бизнес работает законно, создавая ценность для экономики Украины. От внедрения прозрачного и надлежащего управления выиграют все – работники GNT, партнеры этой компании, украинская экономика и международное сообщество, нуждающееся в украинском зерне. А также высокие стандарты управления будут гарантировать безопасность и стабильность инициативы зернового коридора, являющегося одним из ключевых приоритетов для государства Украина.

Argentem известен своими достижениями в повышении стандартов управления, в частности, в прошлом мы провели ряд значительных реструктуризаций в Украине - в таких компаниях, как агрохолдинг "Мрия", "Метинвест" и "Интерпайп". Собственно, это и есть основная причина, почему мы особенно настаивали на нашем вмешательстве и реструктуризации после того, как Гроза и Науменко продемонстрировали такие значительные недостатки в управлении компанией. Возвращаясь к гарантиям работникам GNT, приведу следующий пример: с 2015 по 2018 год АСР руководил реструктуризацией агрохолдинга "Мрия", контролировавшего 170 000 га и мощности для хранения зерна. После того, как было обнаружено масштабное мошенничество со стороны владельцев агрохолдинга, АСР активно работал, чтобы спасти компанию. Нам удалось тогда сохранить 1500 рабочих мест. Сегодня даже в тяжелых условиях военного положения сотрудники терминала в Одессе отлично справляются с поддержкой зерновых потоков, и мы обязательно защитим их рабочие места.