"Надежный партнер". Зачем Кремль желает устранить премьера Армении

На Кавказе – не спокойно. Ходят слухи о том, что в лучших традициях КГБ СССР, российские спецслужбы пытаются устранить премьер-министра Армении, своего союзника по ОДКБ – Никола Пашиняна.

На днях власти Армении запретили въезд в страну главному смотрящему за странами СНГ в Госдуме РФ Константину Затулину и грязноротой пропагандистке, главреду пресловутых RT и "Спутника" Маргарите Симоньян.

Беспрецедентное решение армянского руководства прогремело словно гром среди ясного неба и вызвало массу вопросов. Во-первых, это первый в истории современных российско-армянских отношений официальный запрет на въезд в республику московского депутата. Во-вторых, Ереван захлопнул дверь перед носом кремлевских эмиссаров в аккурат перед встречей лидеров Армении и Азербайджана с Путиным в Сочи, запланированной на 31 октября.

Ереван и ранее демонстрировал раздражение от высказываний Затулина и Ко., считающихся российскими лоббистами прежних властей Армении. Однако демонстративность нынешнего демарша в отношении кремлевских кукловодов показывает, что Москва, в своем желании задушить Армению в "крепких братских объятиях", перешла красную черту.

По информации осведомленного источника УНИАН, посещение Армении российскими эмиссарами являлось частью широкомасштабной провокации, а точнее – должно было подготовить почву для физического устранения (!) премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Неслучайные аналогии

После срыва намеченного плана Затулин был вынужден обнародовать легенду своего несостоявшегося визита. Так, в эфирах российских телеканалов, сконфуженный статусом "персоны нон грата", депутат признался, что 28 октября в Ереване планировалось проведение заседания так называемого "Лазаревского клуба" (организации, объединяющей прокремлевских активистов в Армении, созданной рашистскими спецслужбами) с участием представительного российского политического десанта. При этом, по словам Затулина, заседание клуба должно было послужить "площадкой для укрепления российско-армянских отношений".

Согласно расследованию, проведенному центром "Досье", принадлежащим российскому оппозиционеру Михаилу Ходорковскому (сайт центра на сегодня заблокирован в России), "Лазаревский клуб" является центром вербовки агентов влияния в Армении. Работает в тесной координации с ФСБ и ГРУ, являясь инструментом не столько "мягкой силы", сколько проведения подрывных операций, именуемых "спецмероприятиями".

Подобные заседания "Лазаревского клуба" проводились в Ереване и ранее. Но на этот раз мероприятие должно было состояться на фоне раздуваемой в российских СМИ истерии о том, что правительство Пашиняна дало согласие на некий "предательский и сепаратный" американский план по нормализации конфликта с соседним Азербайджаном.

По версии кремлевских пропагандистов, предательство Еревана заключалось в том, что он признает права Баку на Карабах и, тем самым, "сливает" армян непризнанной республики. "Сепаратным" же план является потому, что создает условия для вывода российских так называемых миротворцев из Карабаха, тем самым, окончательно выдавливая Россию с Южного Кавказа.

По информации источников УНИАН, в Кремле считают, что согласие на заключение "кавказской сделки" Пашинян дал в ходе недавнего визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

Интересно, что в своем интервью Затулин сравнил действия Пашиняна с политикой третьего президента Египта Анвара Садата, убитого снайпером на военном параде по случаю очередной годовщины арабо-израильской войны. Обстоятельства убийства президента до сих пор покрыты мраком, однако известно, что, согласно официальной версии, его совершили исламские фундаменталисты - как месть за сближение и якобы уступки Израилю, а также проамериканское направление внешней политики. Безусловно также то, что к организации терракта приложили руку спецслужбы третьей страны. Цивилизованные страны мира сходятся во мнении, что главным вдохновителем и организатором терракта стал советский КГБ, что логично укладывается в канву проводимой карательным органом "сверхдержавы" политики, тогда как бывший СССР винил во всем американские спецслужбы (где-то мы уже это слышали).

По мнению компетентных специалистов, сравнение Пашиняна с Анваром Садатом было не случайным и подсветило реальную цель несостоявшегося визита российского депутата в Ереван. На заседании "Лазаревского клуба" планировалось подготовить информационную основу для готовящегося терракта.

План сорванного покушения

Запланированное как ассиметричный ответ на визит Пелоси мероприятие, на которое не случайно были приглашены спикер парламента, вице-премьер-министр и глава МИД Армении, должно было создать иллюзию восстановления влияния Москвы в Армении и отказа "младшего брата" от прозападной линии.

Для достижения поставленной цели в ходе заседания клуба были запланированы дружеские жесты российских политэмиссаров в сторону Армении. Российские гости должны были демонстрировать сочувствие к болезненной для Армении теме проникновения азербайджанских военных на территорию страны в ходе последней эскалации. Так, за 4 дня до запланированного мероприятия Затулин направил вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну письмо, в котором в качестве приманки высказал "заинтересованность российских участников посетить приграничный город Джермук", при этом прямо возлагая ответственность на Азербайджан за "продвижение вглубь территории Армении на этом направлении".

В письме на имя Министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна Затулин намекнул на совпадение интересов РФ в Украине и Армении в Карабахе: "беда не приходит одна и в сентябре последовало новое обострение военных действий на армяно-азербайджанской границе".

Согласно плану "спецмероприятия", дружелюбные жесты со стороны кремлевских кукловодов должны были вызвать ответные комплименты армянского руководства, что было бы интерпретировано местными пророссийским медиа-ресурсами как "отказ Армении от договоренностей с Вашингтоном, преодоление противоречий с Кремлем и приверженность российскому посредничеству в армяно-азербайджанском урегулировании". Предполагаемый визит Пашиняна в Сочи должен был закрепить этот пропагандистский дискурс.

Ставка делалась на то, что в ответ на проведенную информационную кампанию антироссийские политические силы обвинят правительство Армении в уступках Москве. На этом этапе планировалась активизация российской агентуры из числа членов маргинальных ультранационалистических групп, которые должны были не только обвинить Пашиняна в "измене национальному курсу" и "сговоре с Москвой", но и прямо призвать к его физическому устранению, которое в ходе теракта мог бы осуществить радикал-одиночка.

Таким образом, Москва имела бы "железное алиби" - Пашиняна устранил "антироссийский" экстремист, связанный, естественно, с "группировками, курируемыми западными спецслужбами". Не случайно, что в последнее время, в российском информационном поле вспомнили про маргинальную группу "Сасна Црер" и "связи ее лидера Жирайра Сефиляна с французской разведкой". По мнению нашего информатора, в Кремле считают, что шок, спровоцированный устранением армянского премьера, с одной стороны, повлек бы за собой общественную деморализацию, с другой – дискредитацию прозападных сил. В этих условиях власть в Ереване могли бы взять только военные силы – единственный институт, который армянским властям так и не удалось окончательно очистить от российской агентуры. На плечи военных возлагалась важная задача - проведение подконтрольных выборов с последующей передачей власти готовящейся в Кремле креатуре.

Знающие люди вспомнят, что подобный сценарий уже был апробирован 27 октября 1999 года, когда "маргиналы – одиночки" расстреляли в парламенте Армении 9 представителей высшего руководства страны, включая премьер-министра и спикера парламента. Тогда причиной теракта, о причастности российских спецслужб к организации которого в Армении не говорил только ленивый, также стала близость Баку и Еревана к разрешению карабахского конфликта, так же, как и сейчас - при американском посредничестве. В итоге мирный план был сорван, а к власти в Армении приведен ставленник ФСБ Роберт Кочарян, который в дальнейшем завел в тупик любые попытки примирения сторон конфликта

Согласно данным нашего осведомленного источника, армянскому руководству удалось предотвратить план ликвидации Пашиняна не без помощи западных партнеров. Так, после визита в конце сентября министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж, Ереван занял гораздо более жесткую позицию в отношении Москвы. Команда Пашиняна обнародовала информацию о том, что премьер, получивший предупреждение о готовящемся "спецмероприятии", заявил в узком кругу об отказе подписывать российский план мирного договора даже под угрозой смены власти в Армении. А последовавшие за этим санкции в отношении московских эмиссаров, фактически, сорвали проведение заседания "Лазаревского клуба" и предотвратили теракт.

По просачивающимся из Армении сведениям, в ближайшее время ожидаются решительные шаги армянской власти по нейтрализации российской "пятой колонны" в стране и предотвращению возможности повторения сценария расстрела парламента в 1999 году. По мистическому символизму, планируемое прибытие Затулина в Ереван попало четко на 23-ю годовщину со дня этой страшной трагедии.

С такими "партнерами", как Россия, и врагов, в сущности, не надо.

Татьяна Стежар