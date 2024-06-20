Эксперт отмечает, что декретный отпуск не освобождает мужчин от мобилизации.

Адвокат Татьяна Козаченко отмечает, что если у действующего военнослужащего рождается третий ребенок, и все трое являются несовершеннолетними, то это является основанием для увольнения с военной службы.

Об этом она сказала в эфире "Киев24". Отвечая на вопрос о том, может ли действующий военнослужащий-мужчина уйти в декретный отпуск, Козаченко объяснила, что в отношении лиц, подпадающих под мобилизацию, то нахождение их в декретном отпуске не является основанием для того, чтобы человек не был мобилизован.

"Декретный отпуск относится к социальным отпускам. Поэтому все должны понимать, что декретный отпуск не освобождает от мобилизации мужчин. А вот женщин он освобождает", - сказала она. Видео дня

Исключением является ситуация, когда и муж, и жена являются военнообязанными. "То есть они являются мобилизованными. Тогда они по собственному согласию решают, кто непосредственно будет в декретном отпуске, а кто будет, соответственно, проходить военную службу. Такое правило на сегодняшний момент действует во время особого периода, во время военного положения", - пояснила эксперт.

На уточнение относительно ситуации, если муж уже служит, а его жена рожает, то есть ли механизм, что он может уйти в декрет, а она - на свою гражданскую работу, Козаченко отметила, что в течение последних двух лет возникало уже много различных коллизий, которые, если не решаются, скажем, через командира части, то в таких случаях нужно обращаться в суд.

"Практика суда не является однозначной. Есть случаи, когда одни судьи принимают решение, что такое право может быть реализовано. Это зависит от исключительных обстоятельств, от конкретных документов, конкретной ситуации, которые должен рассмотреть суд. То есть в таких случаях лучше все же обратиться к специалисту, к адвокату, к юристу, который может проанализировать конкретную ситуацию", - отметила адвокат.

Она привела пример, когда длительный период мужчины, имеющие трех несовершеннолетних детей, не подпадали под мобилизацию. Но если шли служить, то не существовало нормы права, по которой они могли бы быть уволены.

"На сегодняшний момент эта коллизия устранена. И если даже у военнослужащего родился третий ребенок, - он был в отпуске, например, или они вместе являются военнослужащими, - то в этой части уже есть норма права, которая дает возможность подать соответствующие документы и быть демобилизованным", - пояснила Козаченко.

Так, уточнила она, если все трое детей являются несовершеннолетними, то это основание для того, чтобы человек был уволен с военной службы. Кроме того, на вопрос, может ли военнослужащий взять отпуск на несколько дней или неделю, если у него родился ребенок, адвокат напомнила о законе о социальных отпусках, в который недавно были внесены изменения, учитывающие военное и социальное законодательство.

"Есть ряд ситуаций, когда военные имеют право на получение отпуска. Например, рождение ребенка... В течение трех месяцев он имеет право получить отпуск до 14-ти дней", - рассказала эксперт.

К случаям для получения соцотпуска могут относиться также, в частности тяжелое состояние или смерть близкого человека - семь дней отпуска, в него не входит проезд; отпуск на три дня может индивидуально предоставляться по семейным обстоятельствам.

Мобилизация в Украине: последние новости

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