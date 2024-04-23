Это будет касаться тех родителей, которые не платят алименты.

Родители, которые имеют на содержании трех и более детей, но при этом не платят алименты, могут быть мобилизованы. Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня количество должников по алиментам превышает 500 тысяч человек. При этом добавил, что из них 180 тысяч – это должники по алиментам, которые не платят более трех месяцев, то есть злостные неплательщики, которые не выполняют своих обязанностей по обеспечению своих детей.

Гайченко добавил, что исполнительная служба "взимает алименты всеми законными способами".

Видео дня

"Арестовываем счета, взимаем средства с заработных плат и пенсий и других выплат, можем реализовывать имущество. Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки и продавать это все с аукциона в пользу ребенка", – подчеркнул он.

Представитель Минюста также отметил, что те родители, которые имеют на содержании трех детей и более, но при этом не платят алименты, по сути детей не содержат.

"Эти дети у них есть, но своих обязанностей они не выполняют. Поэтому такие родители трех и более детей, при условии не содержания хотя бы одного из них, будут призываться в Вооруженные силы Украины. Мы не можем говорить, что они их содержат, а не содержишь ребенка, то значит у тебя и льготы нет", – подчеркнул заместитель министра юстиции.

Гайченко сообщил, что сейчас разрабатываются механизмы сотрудничества ТЦК и исполнительных служб в вопросе мобилизации. Он не исключает, что многодетные родители должны будут предоставлять справку в ТЦК, что у них нет задолженности по алиментам.

Заместитель министра юстиции также отметил, что среди неплательщиков алиментов есть и женщины. По его словам, на сегодня таких около 16 тысяч. Он добавил, что призыв в армию матерей, у которых трое и более детей, которые не платят алименты, может быть только в случае, когда они подлежат мобилизации. При этом отметил, что таких случаев скорее всего не будет или они будут единичными.

Мобилизация в Украине

11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации №10449 в целом. Уже 16 апреля закон о мобилизации подписал президент Украины Владимир Зеленский.

18 мая 2024 года новый закон вступит в силу. Им предусмотрено условие, при котором теряют право на отсрочку от мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, "на содержании у которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет". Речь идет о родителях, которые являются должниками по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: