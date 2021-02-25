Старт второго этапа проекта "Школа без буллинга" запланирован на апрель этого года.

В Хмельницкой области стартовал областной социальный проект «Школа без буллинга». Его инициировала глава Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк, сообщается на странице Женского движения "За майбутнє" в Facebook.

В рамках инициативы 23 февраля был проведен круглый стол, посвященный теме формирования безопасной среды в учебных заведениях. В обсуждении приняли участие директора хмельницких средних учебных заведений, представители полиции, службы по делам детей и психологи. А 24 февраля в Хмельницком состоялся первый тренинг по противодействию буллингу для педагогов, во время которого участники разработали алгоритм профилактических мероприятий. Такие же тренинги в марте пройдут в Каменце-Подольском и Шепетовке – рассказывают организаторы. Читайте такжеВ Херсонской области на мать школьника составили админпротокол за буллинг одноклассника

Как подчеркнула председатель Хмельницкой областной рады Виолетта Лабазюк, явление буллинга чрезвычайно распространено в современной школе: педагоги много делают для того, чтобы предотвращать издевательства среди подростков, но эту проблему иногда умалчивают и не обсуждают.

"Мы не должны стоять в стороне от темы буллинга. Важным и действенным шагом в этом является правовое воспитание как весомый аспект любого правового государства...Должны совместно с родителями и педагогами принимать активное участие как в учебном, так и в воспитательном процессах, воспитывать уважение детей друг к другу, к своим родным и учителям», – заявила руководитель областной ячейки женского движения «За майбутнє Хмельниччини» Виолетта Лабазюк.

Старт второго этапа проекта «Школа без буллинга» запланирован на апрель этого года – тогда организаторы планируют провести для учащихся 5-9 классов открытые площадки для общения. В качестве спикеров, помимо психологов и тренеров, обещают привлекать еще и звезд. В частности – актрису популярного среди подростков сериала "Школа", в котором освещаются острые для современных школьников проблемы.

Напомним, согласно статистике, 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга. 24% детей становились жертвами травли. А 44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя. В 2019 году в Украине вступил в силу закон, согласно которому буллинг был признан административным правонарушением.

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Автор: УНИАН