Деятельность ООО "Солли-Плюс. Чернигов" вызывает серьезные сомнения у местных журналистов, ведь компания не подтвердила статус официального дилера Toyota.

В Чернигове процветают "серые схемы" авторынка? Местное ООО "Солли-Плюс.Чернигов", которое действует с начала 2023 года, презентует себя как дилер компании "Тойота". Однако журналисты так и не нашли доказательств того, что данный представитель действительно работает официально от международного бренда.

Об этом заявили в издании "Челайн". Интерес журналистов к данному дилеру и его "официальности" был вызван массой негативных отзывов о низком уровне профессионализма сотрудников.

"К сожалению, наши вопросы и жалобы клиентов на низкое качество сервиса и услуг "Тойота" в Чернигове остаются без ответов. А ведь за последние 10 лет в Чернигове и области можно было слышать только положительные отзывы о качестве сервиса и имиджа "Тойота", - написали в издании.

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Исследовав, в чем причины таких изменений, журналисты пришли к выводу, что произошло принудительное вытеснение партнера "Тойота" - компании, которая с 2010 г. была официальным дилером "Тойота" в г. Чернигове - ООО "АК "Сивер-Авто", дилерский центр которой расположен по адресу: проспект Мира, 167.

Тогда в Чернигове появилась новая компания - с харьковскими владельцами холдинга "Солли-Плюс".

Кроме того, в ходе расследования удалось выяснить, каким образом ООО "АК "Сивер-Авто" устранили с рынка г. Чернигова и лишили официального статуса дилера.

"Также эти события имели большой социальный резонанс, поскольку потерять работу могли 70 работников ООО "АК "Сивер-Авто". Но несмотря на все эти факторы, ПИИ "Тойота Украина" не продлила срок действия дилерского договора и он истек 26 мая 2021 г. Следует отметить, что были сохранены социальные гарантии для сотрудников ООО "АК "Сивер-Авто", поэтому все сотрудники компании остались работать дальше в полном составе, за что нужно поблагодарить менеджмента ООО "АК "Сивер-Авто", поскольку с потерей статуса официального дилера финансовое состояние компании существенно ухудшилось", - добавили в источнике.

Напомним, что компания Toyota попала в коррупционный скандал в Черниговской области. В редакцию "СтопКора" обратилась компания "Сивер-авто", которая уже более 10 лет является официальным дилером марки Toyota в Черниговской области. Большой салон на главной улице города, десятки автомобилей и дружелюбный персонал - компания занимается продажей иномарок и послепродажным обслуживанием. В компании заявили о том, что они начали чувствовать к себе предвзятое отношение со стороны руководства Toyota Ukraine - это официальный дистрибьютор автомобилей Toyota и Lexus в Украине. Это поставило их дилерский центр в неравные условия среди всех дилерских центров Украины.

В редакцию СтопКора обратилась компания "Сивер-авто", которая уже более 10 лет является официальным дилером марки Toyota в Черниговской области. Большой салон на главной улице города, десятки автомобилей и дружелюбный персонал - компания занимается продажей иномарок и послепродажным обслуживанием. "Тойота Украина" объявила о проведении тендера в 2021 году, что стало неприятной неожиданностью для Черниговского дилера. Первый этап этого тендера состоялся в марте, после чего "Сивер-авто" сообщили, что они не допущены. Впоследствии компании направили официальное уведомление о том, что ее дилерство прекращается 20 июня 2021 года. От таких решений пострадали и обычные украинцы.