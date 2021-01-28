Часто единственным спасением для украинцев за рубежом остаются частные "скорые", которые за немалые деньги доставляют больных украинцев домой.

Украинские заробитчане в странах Евросоюза в случае инфицирования коронавирусом часто не получают квалифицированной медицинской помощи, ведь местные врачи отказываются принимать мигрантов, а без рецептов они даже не могут купить лекарства в аптеках.

Об этом говорится в материале «Обозреватель» со ссылкой на сюжет телеканала «Украина».

В частности, студентка Екатерина Шимкович заболела COVID-19, когда находилась в Германии. По ее словам, единственное, что интересовало местные власти – не нарушает ли она режима самоизоляции.

«Пугало то, что у меня были очень странные симптомы «короны». Пошла аллергия, и я иногда могла потерять сознание. И я им это рассказываю, они, ну вы сидите дома тогда», – пожаловалась девушка и отметила, что в визите врача на дом ей отказали. Более того, девушке даже не выписали рецепт, без которого получить необходимые лекарства в аптеке в Германии невозможно. На выплату страховки Шимкович также не могла претендовать, поэтому покупать все необходимое приходилось за свои средства. При этом в больницу девушка тоже не пошла, ведь уверена, что ее все равно никто не принял бы, или вообще можно было бы получить штраф за нарушение режима самоизоляции.

В конце концов, студентке пришлось рассказать о ситуации родителям, которые остались в Черновцах. И только благодаря этому Екатерина смогла наконец получить лекарства: их девушке переслали из Украины.

«Была паника, потому что у нас, в Черновцах, очень много случаев, очень много знакомых, которые переболели уже. И мы уже просто знали, как реагировать. И поэтому обратились к знакомым врачам, получили какую-то консультацию. Из Черновцов переправили на Германию очень много лекарств: антибиотиков, от кашля, от всего, что могли», – рассказала мама девушки Алла Шимкович.

Подобные ситуации случаются с украинцами практически во всех странах Европы. Поэтому в Украине появился новый вид бизнеса – частные «скорые» – направленного на помощь тем, кто остался один на один с недугом в чужой стране, говорится в материале.

Как объясняет владелец подобной частной «скорой» Виктор Оманчуковский, который по крайней мере раз в неделю занимается доставкой «ковидных» больных из Европы в Украину, здоровьем мигрантов в основном никто не озабочен, а потому даже если была допущена какая-то медицинская ошибка, не будет никаких судебных исков.

«Полностью укомплектованный автомобиль всем-всем, необходимой аппаратурой. Пациент ложится на носилки, на каталку. Каталка правильной анатомической формы. Подключается больной, подключается на монитор пациент. Для чего? Чтобы врач следил за нам: за давлением, за сатурацией», – рассказал предприниматель.

Впрочем, такая услуга – удовольствие не дешевое: поездка на частном реанимобиле будет стоить в пять раз дороже тарифов такси. Однако даже при таких тарифах возвращение из-за рубежа на частной «скорой» обойдется дешевле лечения в Европе. По словам Оманчуковского, одного из его последних клиентов пришлось забирать из Италии, где он находился в реанимации на кислородной зависимости, что стоило 1700 евро за сутки.

В то же время, как говорится в материале, на данный момент нет достоверной статистики, сколько всего украинцев находятся за границей на работе или учебе. Тем более, никто не знает, скольким выходцам с Украины в Европе сейчас нужна медицинская помощь и сколько из них ее так и не получили.

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Автор: УНИАН