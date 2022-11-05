Этот вопрос вынесут на рассмотрение ближайшей сессии городского совета.

В Одессе завершилось голосование относительно судьбы памятника "Основателям Одессы". Большинство жителей города поддержало демонтаж.

"Завершена процедура подведения итогов голосования посвященного дальнейшей судьбе памятника "Основателям Одессы (Екатерине II)", которое проходило на платформе "Социально активный гражданин", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что большая часть участников голосования поддержали снос памятника. Теперь этот вопрос вынесут на рассмотрение ближайшей сессии городского совета.

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"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - написал мер Геннадий Труханов в Facebook

Он заверил, что в этом вопросе в ближайшее время поставят точку в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства.

Скандал из-за памятника Екатерины II в Одессе - что известно

19 сентября 2022 года в Одессе прошли общественные обсуждения о судьбе памятника "Основателям Одессы".

21 сентября стартовал электронный опрос местных жителей. Они должны были ответит на вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади в г. Одесса?". Электронный опрос завершился 20 октября.

Кроме того, памятник неоднократно атаковали вандалы, монумент обливали красной краской. Также рядом проводили акции с требованием его снести.

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