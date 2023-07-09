Вместе они посетили костел.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда не анонсировано встретились в Луцке.

Как сообщает "Суспильне", Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел Святых Петра и Павла. Также сообщается, что на мессу прибыли митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто в связи с проведением мероприятий по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. Однако визит глав двух государств в Луцке заранее не анонсировали.

Видео дня

Война в Украине и позиция Дуды

22 июня 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил прро то, что Запад должен замучить Путина за войну в Украине.

23 июня 2023 года Дуда заяил, что страны, призывающие Украину к "компромиссу", могут поделиться с РФ своими территориями.

Дуда сравнил РФ с "диким зверем", которого нужно пристрелить. По словам Дуды, не дать России одержать победу будет "обязательным условием успешного и справедливого завершения этой войны".

Вас также могут заинтересовать новости: