По словам Дуды, не дать России одержать победу будет "обязательным условием успешного и справедливого завершения этой войны".

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Россию с" диким зверем", которого надо пристрелить, иначе, если дать захватить Украину, Москва набросится пожирать и другие страны. Зато зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев в традиционном для себя стиле назвал Дуду "польской мразью".

В интервью украинским СМИ Дуда отметил захватнические намерения России в противостоянии с Украиной и остальной частью Запада, использовав точное сравнение РФ с "диким зверем".

"Нельзя позволить России одержать победу, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, словно дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией. Если Россия съест Украину, даже частично, то она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны: на Польшу, на страны Балтии, на страны бывшей сферы влияний Советского Союза", - цитирует Дуду телеканал "Эспрессо".

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По словам Дуды, не дать России одержать победу будет "обязательным условием успешного и справедливого завершения этой войны".

"Каким оно должно быть? По меньшей мере таким, чтобы восстановить верховенство международного права. Международное право будет восстановлено тогда, когда Россия будет вытеснена со всех оккупированных земель Украины. То есть, когда Украина восстановит полный контроль над международно признанными украинскими территориями", - подчеркнул польский президент.

Медведев же, оскорбленный таким сравнением России, в ответ назвал Дуду "польской мразью", которого, убежден друг Путина, в XVIII веке "четвертовали бы" на Красной площади. "Но мы гуманисты, отомстим по-другому", - заявил Медведев.

Дмитрий Медведев - что еще говорил политик о "соседях" России

Украинофоб Дмитрий Медведев, которого на Западе уже называют "побитой лающей собакой", постоянно становится фигурантом скандалов из-за своей манеры резко высказываться и оскорблять иностранных политиков.

К примеру, экс-глава России неоднократно угрожал украинскому президенту Владимиру Зеленскому убийством.

Кроме того, Медведев призвал "истреблять, как крыс" и поляков, когда у российского посольства в Варшаве отобрали помещение, где учились дети россиян.

А Молдову Медведев назвал "несуществующей страной" после решения внести в "черный список" некоторых россиян, которые, по мнению Кишинева, расшатывали политическую ситуацию в стране.

Угрожал российский политик Британии и Южной Корее. Не забывал Медведев и вспоминать при этом применение Россией ядерного оружия.

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