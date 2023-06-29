Глава государства подчеркнул, что для Украины безопасность партнеров - это и ее безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит РФ нарушить безопасность соседних стран с территории Беларуси. В частности, речь шла о Польше и Литве, президенты которых накануне посетили Киев.

В своем обращении на заседании Европейского совета Зеленский поблагодарил Литву и Польшу, а также другие страны за предоставленные пакеты оборонной помощи. Президент подчеркнул, что для Украины безопасность партнеров – это и ее безопасность.

"Позиция Украины абсолютно четкая – любая попытка шантажировать Европу, любая попытка что-то предпринять против Европы должна осуждаться и восприниматься одинаково всей Европой", – считает Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что вполне естественным будет вступиться за ту страну, на которую может быть совершено нападение, и ликвидировать угрозу.

Визит президентов Польши и Литвы в Украину

28 июня в Киев с очередным визитом прибыли президент Польши Анджей Дуда, а также президент Литвы Гитанас Науседа. Лидеры государств встретились с Владимиром Зеленским и обсудили ряд тем. В частности, речь шла о ситуации на фронте и общих проблемах безопасности.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что он получает ежедневные отчеты о ситуации на украинско-белорусской границе. В контексте перемещения в Беларусь "вагнеровцев" он заверил, что ситуация, по словам военных, сейчас неизменная и контролируемая.

В то же время, по мнению Дуды, "вагнеровцы" опытные и хорошо обученные, а значит всегда потенциально могут представлять опасность, ведь никто не знает, какие будут у них задачи в Беларуси. Польский лидер подчеркнул, что НАТО должно принять конкретные решения из-за перемещения российского ядерного оружия и "вагнеровцев" в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: