Должности получили Алексей Хоменко, Антон Войтенко и Виктория Литвинова.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в четверг, 26 января, провел новые кадровые назначения в ведомстве и избрал троих заместителей.

Как сообщает пресс-служба, на должность нового первого заместителя генпрокурора выбрали Алексея Хоменко. Также должности заместителей получили Антон Войтенко и Виктория Литвинова.

Алексей Хоменко с сентября 2022 года занимал должность заместителя генпрокурора. Ранее он был руководителем Киевской областной прокуратуры. Теперь среди его должностных полномочий определен надзор за соблюдением законов органами безопасности, как отмечается на сайте Генпрокурора.

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Антон Войтенко до своего назначения возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Теперь на должности заместителя генпрокурора он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований, специализированной прокуратуры, а также в военной и оборонной сферах.

Еще один заместитель Виктория Литвинова ранее работала при Офисе генпрокурора, она была замруководителя специализированной экологической прокуратуры. Теперь, помимо своих обязанностей в экологической прокуратуре, она возьмет на себя направление по противодействию нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах, а также в защите интересов детей.

Кадровые изменения в госструктурах и правительстве Украины

Напомним, что 25 января Офис генпрокурора уволил руководителей пятерых областных прокуратур. По собственному желанию ушли главы Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

24 января генпрокурор Андрей Костин также уволил своего заместителя Алексея Симоненко после его скандального отдыха в Испании.

В этот же день Кабинет министров уволил ряд заместителей министров, а именно - Вячеслава Шаповалова - с должности заместителя министра обороны; Виталия Музыченко - с должности заместителя министра социальной политики; Ивана Лукерю - с должности заместителя министра развития общин и территорий; Вячеслава Непогоду - с должности заместителя министра развития общин и территорий.

Также заявления об увольнении написали заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и председатель Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко.

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