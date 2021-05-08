Зеленский подчеркнул, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма.

Президент Владимир Зеленский заметил, что День памяти и примирения отмечают для того, чтобы помнить о цене мира.

Об этом говорится в заявлении Зеленского на странице Офиса президента в Facebook.

Читайте такжеПолиция напомнила об ответственности за демонстрацию запрещенных серпа и молотаГлава государства объяснил, что чествование памяти погибших 8 мая призвано "сохранить и понять историю полнее, потому что она – общая, одна для всех".

"Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает лишь осуждения. Не надо забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма", – добавил президент.

"И точно не для того, чтобы война забирала жизни наших людей 76 лет спустя", – подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что Вторая Мировая стала самой страшной в истории человечества.

"Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержания глобального мира. Уважать их – обязанность всех людей, а особенно – руководителей государств и других политиков. Но чтобы никогда не забыть, что мир теряется чрезвычайно легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить", – заявил Зеленский.

День памяти и примирения 8 мая

Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

7 мая 1945 года во французском городе Реймсе был подписан Акт о военной капитуляции Германии, вступивший в силу 8 мая в 23:01. Однако по требованию Кремля 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

По своей сути второй "Акт" подтвердил документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В 2004 году решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Резолюция ООН предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам в один или оба эти дня чествовать память всех жертв Второй мировой войны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская