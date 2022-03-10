По его словам, во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу надо придерживаться наших традиций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Ежегодно именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, которая отмечает самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры", - напомнил президент.

По его словам, во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу надо придерживаться наших традиций.

"Не изменять им. Чтобы мы сохранили украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем к миру. Указ подписан. С нетерпением жду случая встретиться с лауреатами. После победы. После победы Украины", - подчеркнул Зеленский.

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