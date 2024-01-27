Зеленский отметил, что на февраль готовится еще больше договоренностей с партнерами по поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги января в международных отношениях и рассказал, каких успехов удалось достичь Украине. Прежде всего, отметил Зеленский в вечернем видеообращении, удалось сохранить международное внимание к нашей битве за независимость.

Так, Зеленский напомнил о подписании соглашения по безопасности с Великобританией.

"Это теперь фактически базовый ориентир - есть на что равняться в работе с другими партнерами. И продолжаются такие переговоры о новых соглашениях по безопасности – и не только с государствами в Европе - относительно двусторонних документов на выполнение декларации по безопасности "Группы семи". И уверен, уже скоро будут новые результаты по гарантиям безопасности для Украины", - отметил президент

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Кроме того, Зеленский отметил "перезагрузку в отношениях с Польшей. Также он напомнил, что Польша присоединилась к декларации безопасности "Группы семи", всего уже 32 страны работают в этом направлении.

Третьим пунктом Президент отметил хороший результат в отношениях с Евросоюзом.

"Началась содержательная подготовка к началу переговоров – процесс скрининга украинского законодательства. Это официальная оценка украинских правовых актов на соответствие праву Евросоюза. Уже есть понимание графика встреч, всех следующих необходимых шагов", - отметил президент.

Также Зеленский выразил благодарность Швейцарии за "очень хорошие, продуктивные переговоры во время визита, а также за эффективную организацию встречи советников по формуле мира".

"Есть договоренность и по организации первого Саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии. Продолжаются очень активные контакты по этому поводу. Действительно сильная история - готовим ее", - сказал президент.

Пятым успехом Зеленский отметил оборонные пакеты для Украины.

"Имеем за месяц неплохую динамику. Конечно, нуждаемся в большем, чтобы достичь контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы нам ни было сложно, мы имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО. Я благодарю каждую страну, которая поддерживает наших воинов, защиту украинских жизней", - отметил Зеленский. Он также добавил, что Украина ждет соответствующего решения Соединенных Штатов Америки – "это критически важно".

Президент также сказал, что по результатам "Рамштайн" наша страна получила девять пакетов поддержки и "некоторые дефицитные вещи для нашей обороны". Он добавил, что на февраль готовится еще больше договоренностей с партнерами.

Также президент отдельно отметил результаты коммуникации с партнерами по российским активам

"За этот месяц мы приблизились к решению, в котором нуждаемся, которое будет справедливым. Все российские активы-активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, – которые есть в разных юрисдикциях и заморожены, должны работать для защиты от российской же агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что готовится новый санкционный пакет Евросоюза вместе с новыми шагами, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции.

Новости международной поддержки Украины

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности.

22 января во время визита премьер-министра страны Дональда Туска в Украине стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины. Также Туск подчеркнул, что в Польше нет разногласий относительно поддержки Украины.

В понедельник, 22 января, руководители МИД стран Евросоюза дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. в то же время о полной конфискации пока речь не идет.

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