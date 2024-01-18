Кулеба подчеркнул, что нужно у России забрать максимальную сумму. Сейчас речь идет о около 330 млрд долларов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что замороженные активы Российской Федерации можно использовать для закупки оружия и строительства заводов по производству вооружения в Украине.

"Школы, больницы, дороги, мосты, объекты инфраструктуры - все это можно восстановить за замороженные российские активы. Можно построить новую Украину физически. И купить очень много оружия, изготовить и построить заводы по производству оружия в Украине. То есть, это реальный ресурс", - рассказал глава МИД в эфире информационного марафона.

"Сегодня я почувствовал в Давосе, что решение неизбежно. Теперь задача будет - ускорять это решение, и делать его таким, чтобы оно охватывало максимально большую сумму денег", - подчеркнул глава МИД.

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По его словам, сегодня в рамках Всемирного экономического форума активно велась работа по российским замороженным активам. Он напомнил, что речь идет о сумме около 330 млрд долларов.

"Это сумасшедшие огромные средства, которых Украина заслуживает. И Украина уже громко начала говорить о необходимости принятия комплексного решения, о том, что мы эти деньги могли бы использовать на нужды нашей армии и на нужды нашего восстановления", - рассказал Кулеба.

Министр добавил, что в кулуарах Давоса состоялось несколько очень важных разговоров, которые, без сомнений, будут влиять на те решения, которые будут приняты в отношении замороженных активов.

По его убеждению, финансистам, юристам и политикам, приехавшим на форум в Давос, придется принять непростое и сложное решение.

"Но, мы подчеркнули сегодня, что это решение является неизбежным, и что оно нужно как можно скорее. И что нужно забрать у России максимальное количество денег. Она должна заплатить за нанесенный ущерб", - сказал Кулеба.

Замороженные активы РФ - последние новости

По данным Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину. Кулеба заявил, что замороженных активов РФ хватит, чтобы покрыть 80% потребностей в восстановлении Украины.

В свою очередь специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что использование замороженных российских активов было бы" легким " источником поступления денег для Киева.

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