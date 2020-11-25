Также президент выразил соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули снайпера в зоне проведения ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревым 26 ноября в Днепре.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства искренне сочувствует родным и близким умершего.

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Также президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

«Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, вызванных COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне соболезную семьям, которые понесли невосполнимые потери», - отметил Зеленский.

Александр Дегтярев: чем известен

24 ноября скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.

Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.

Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.

Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.

26 ноября в Днепре объявлен траур.

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Автор: Тамара Отовская