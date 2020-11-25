Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ «Южное» Александром Дегтяревым 26 ноября в Днепре.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства искренне сочувствует родным и близким умершего.
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Также президент выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
«Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, вызванных COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне соболезную семьям, которые понесли невосполнимые потери», - отметил Зеленский.
Александр Дегтярев: чем известен
- 24 ноября скончался больной коронавирусной инфекцией генеральный директор государственного конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Он был одним из опытнейших специалистов аэрокосмической отрасли Украины.
- Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года - с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.
- Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю «двигатели летательных аппаратов» в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.
- Работал в КБ «Южное» с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.
- 26 ноября в Днепре объявлен траур.
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