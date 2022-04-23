Это произойдет не потому, что украинцы особенные, а потому что, у Украины нет другого выхода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы Украина станет одним из самых крепких государств Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли украинский народ годами или десятилетиями жить в состоянии повышенной боеготовности, как, например, Израиль.

"Это же не вопрос - готовы мы или не готовы. Я думаю, что все украинцы, особенно все, кто остался в стране, - я сейчас не о женщинах и детях, которые уехали, есть некоторые и мужчины, которые оказались не мужчинами, большинство украинцев, которые объединились, большинство нашего государства... они не просто готовы или не готовы, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина уже стала таким государством.

"Мы государство с тем, что мы должны знать, что нам придется защищать нашу землю, и это не значит, что мы будем воевать. Я считаю, что наоборот, когда мы победим, то мы будем государством, в котором будет самая мощная армия и опытная, самый опытный по защите народ. И относительно гарантий безопасности, я считаю, что мы станем одним из самых крепких государств в Европе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это произойдет не потому, что украинцы особенные, а потому, что у Украины нет другого выхода.

"Это реалии, в которых мы живем. Это реалии, с которыми у нас соседство", - добавил глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии. УНИАН ведет прямую трансляцию.

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