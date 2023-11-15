Президент Украины поблагодарил Зузану Чапутову за высокую оценку "нашего прогресса по началу переговоров с ЕС о вступлении".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Словацкой Республики Зузаной Чапутовой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, во время общения он поблагодарил Чапутову за высокую оценку "нашего прогресса по началу переговоров с ЕС о вступлении", а также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации "Формулы Мира".

"Обсудили вызовы, которые стоят перед Украиной относительно энергетической безопасности этой зимой, а также продолжение украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке", - написал Зеленский.

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Взаимоотношения Украины и Словакии

На днях новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна больше не будет передавать Украине оружие. Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе он отметил, что Словакия будет работать над усилением потенциала своих вооруженных сил для обеспечения безопасности своих граждан.

"Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи и в будущем не будем оказывать военную помощь", - отметил Калиняк.

Раньше Словакия отказала в военной помощи Украине. В частности, правительство этой страны не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи на сумму 40,3 миллиона евро.

Это произошло после прихода к власти нового главы правительства страны Роберта Фицо, который еще до победы на парламентских выборах обещал прекратить военную поддержку Украины.

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