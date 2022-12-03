Президент прокомментировал попытки оккупантов украсть у Украины Григория Сковороду.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет останавливаться на полпути и заверил в новых шагах после уже сделанных в направлении духовной независимости нашего народа.

"В эти дни мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги. И очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути", - отметил глава государства в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Кроме того Зеленский напомнил, что в эти дни отмечается 300 лет от рождения Григория Сковороды.

Видео дня

"Нашего философа, который учил счастью и познанию себя, поиску действительно своего в этом мире... было бы смешно, если бы не было горько, что оккупанты пытаются украсть у Украины и этого украинца. Что-то там рассказывают, будто и Сковорода - их. Но ведь мы знаем, что им его не поймать. Как никогда не поймать, не остановить, не сломать и не пленить Украину", - подчеркнул президент.

Проверка деятельности УПЦ МП: детали

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (МП).

1 декабря следователи СБУ сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры на богослужении которого прославляли "русский мир".

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении возможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры, Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата.