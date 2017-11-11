В Украине в рамках декоммунизации переименованы почти тысячу городов и сел и демонтированы более 1,3 тысячи памятников Ленину

В рамках декоммунизации в Украине переименованы 987 городов и сел, более 50 тыс. улиц, демонтированы 1320 памятников Владимиру Ленину и сотни других памятников, связанных с тоталитарным режимом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал, выступая на съезде партии «Народный фронт».

"Мы выбросили на политическую свалку силы, которые пропагандировали античеловеческую преступную коммунистическую идеологию", - напомнил он.

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Парубий считает, что в государстве состоялась "ментальная деоккупация украинской нации".

Он отметил, что это было сделано благодаря решению украинского парламента.

Как известно, декоммунизация в Украине началась с мая 2015 года.