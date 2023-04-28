Ребенка прооперировали, угрозы жизни устранены, его состояние - стабильное.

Медики рассказали о состоянии раненой в Украинке девочки. Ребенок пострадал из-за ракетного удара России по Украине.

"Одной из пострадавших, которую доставили в Охматдет, была 13-летняя девочка из Киевской области. Обломки российской ракеты попали в дом девочки и травмировали ее", - говорится в сообщении Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Отмечается, что ребенок был прооперирован.

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"Сейчас угрозы жизни устранены, девочка в стабильном состоянии. Далее ее ждет длительный процесс лечения и реабилитации. Медики прилагают все усилия для восстановления здоровья ребенка и нормализации его эмоционального состояния. Девочка находится под наблюдением врачей и медсестер", - отметили в "Охматдете".

Удар россиян по Украине 28 апреля - последние новости

28 апреля, около 04:00 российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В результате обстрела были повреждены здания в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области. Отдельно, в Украинке была ранена 13-летняя девочка.

В Днепре российские оккупанты попали в дом школьной учительницы в частном секторе, погибли ее дочь и двухлетняя внучка.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, в результате чего в нем практически уничтожен целый подъезд. Как сообщалось, 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.

По состоянию на 19:00 известно о 23 погибших, четверо из которых-дети.

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