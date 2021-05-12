В Минском массиве Киева между ул. Кондратюка и границей леса планируется построить жилой микрорайон на 25 гектарах территории. Общественники выступают против застройки, однако аргументы, приведенные ими в петиции к городской власти, не выглядят достаточно убедительными и могут быть разбиты при внимательном прочтении нового детального плана территории (ДПТ).

Об этом речь идет в материале издания "Апостроф".

Журналисты отмечают, что Комиссия Киеврады по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержала проект решения по ДПТ и теперь план должен быть утвержден на сессии Киеврады. Согласно ему, на этом месте планируют создать "город в городе" - 19 жилых домов на 26 этажей (6307 квартир) на 25 га территории, а еще гектар будет отдан под парк.

Как говорится в материале, территория, о которой идет речь, более 10 лет заброшена и формально принадлежит агрокомбинату "Пуща-Водица". По мнению активистов, земли, предоставленные в пользование государственному предприятию "Научно-исследовательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" не могут передаваться в коммунальную собственность. Однако земля была передана распоряжением КГГА от 21.04.1998 г №891, что определено ст. 117 Земельного кодекса, а возможность выполнять функции распорядителя землями в пределах города подкреплена Указом президента № 449/2020 "О передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность". Кабмин же установил механизм полноценной передачи из государственной в коммунальную собственность земель территориальным общинам. Таким образом, передача участка осуществляется на законных основаниях.

Как говорится в петиции, новый ДПТ может увеличить нагрузку на дороги и транспорт. Однако, согласно с планом застройка будет размещена с северной стороны Большой Кольцевой дороги, где предусмотрен новый автобусный маршрут, также планируется направить часть пассажиров на дополнительный маршрут вдоль Большой кольцевой, построить 2 перехода. В виду этого проблемы с транспортом возникнуть не должно.

Относительно указанной в петиции вырубки леса из-за переноса трубопровода газа высокого давления – в ДПТ учли этот момент и трубопровод планируется разместить вдоль существующей дороги, то есть вырубка не понадобится.

Согласно ДПТ в микрорайоне предусмотрено строительство трех детских садов (420 мест) и школы (на 1 440 учеников), планируется оборудовать амбулатории семейных врачей на первых этажах домов. Также будет возведен многоуровневый паркинг.

Общественники также указывают, что ДПТ якобы не соответствует Генплану Киева. Однако Генплан был принят в 2002 году, а в более современной "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019-2020" от киевских властей, застройка пустующих и заброшенных территорий предусмотрена, отмечено в материале.

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Автор: Иван Бойко