Стефанчук говорит, что депутаты ищут баланс в данном вопросе.

В Верховной Раде обсуждаются инициативы по ослаблению мобилизационных мероприятий для мужчин призывного возраста, однако пока в повестку дня их вносить не будут.

Об этом рассказал "РБК-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы глубоко убеждены, что все вопросы, связанные с нынешним мобилизационным режимом - а он распространяется на мужчин 18-60 лет - не просто так предусмотрены. Это то количество мужского населения Украины, которое может отстаивать независимость Украины", - говорит он.

Стефанчук подчеркнул, что законодательными инициативами невозможно изменить человека.

"Если кто-то хотел сбежать из Украины, он одевался в женские наряды, перевозил себя в каких-то ящиках. А есть люди, которые, имея вид на жительство в других странах, считали, что должны отдать свой долг Родине, и возвращались из-за границы. Каждый человек должен осознать, что он должен выполнить свой долг перед Украиной. Мы можем на законодательном уровне вводить какие-то новые механизмы и подходы, но все зависит от ощущения внутренней обязанности каждого человека.

Поэтому да - мы рассматриваем некоторые изменения, но хотим, чтобы был баланс. Чтобы не проложили тропу для злоупотреблений. Например, рассматривался вопрос о том, чтобы выпускать студентов. А некоторые говорят: у нас сейчас резко увеличится количество людей, которые будут поступать в учреждения высшего образования. С одной стороны, это хорошо, если они идут учиться. А с другой, реальная причина может быть совсем другой - выезд из страны", - пояснил спикер.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда же в Украине ввели военное положение. Впоследствии его действие было продлено до 25 мая.

Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения - читайте по ссылке.

Отметим, ранее в СНБО заявили, что все мужчины, которые с начала действия режима военного положения в Украине, покинули ее без соответствующего разрешения, на обратном пути будут задержаны для получения пояснений.