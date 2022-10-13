Благодаря волонтерам женщина получила возможность лечиться за границей и, возможно, сохранить раненую ногу.

12-летний Даниил из Черниговской области не только собирал средства на лекарства для мамы, которая получила серьезную травму во время обстрела россиян, но и смог привлечь внимание СМИ и волонтеров к ее истории, что подарило ей надежду сохранить поврежденную ногу.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Даниил и его семья живут в Новоселке, селе под Черниговом, которое в начале полномасштабного вторжения пытались захватить россияне.

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В середине марта Новоселку накрыло очередным вражеским обстрелом, Людмилу, мать мальчика, ранило осколками от снаряда. У женщины очень сложная травма ноги, сломаны кости и идет деформация стопы. Конечность должны были ампутировать и поставить протез. Дом семьи сгорел, а все мужчины (отец, отчим и дядя Даниила) сейчас защищают Украину на фронте.

Подросток в этой сложной ситуации не растерялся и нашел способ, как собрать деньги для лечения мамы.

"У нас было много молока и мы его раздавали, потому что не знали куда деть. Я бабушке сказал, может, я буду продавать молоко, так хоть деньги будут", — рассказывает Даниил.

Изо дня в день он ездил по 15 километров в Чернигов на велосипеде, потом – с деньгами и лекарствами – назад. О мальчике написали местные СМИ и ситуация изменилась. Семье стали звонить политики и звезды, они оказывали помощь.

В МОЗ обещали помочь женщине с протезированием после ампутации, она готовилась к операции. Но благодаря волонтерам удалось найти возможность получить лечение и сохранить конечность. Людмилу и Даниила ждет поездка в Германию, где женщину ждут дополнительные обследования, по их результатам – возможные реконструкция и пластика.

Оккупация и освобождение Черниговской области

Во время полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года значительная часть Черниговской области была захвачена оккупантами. Оккупация продолжалась до начала апреля, уже 6 апреля большинство населенных пунктов были освобождены. Несмотря на усилия, областной центр Чернигов и крупнейшие города области – Нежин и Прилуки – оккупантам взять не удалось.

В результате российской агрессии было разрушено 4100 зданий. Среди них ориентировочно 80% составляет жилой фонд. Также пострадали 133 учебных заведения, из них 10 – полностью разрушены.

На восстановление первоочередных объектов критической инфраструктуры и социально важных объектов в регионе уже выделено 250 миллионов гривен.

После деоккупации региона россияне не прекратили обстрелы приграничных населенных пунктов Черниговщины. Некоторые села Черниговщины, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов – люди бегут от вражеских атак вглубь области и другие регионы.

Также в области продолжается разминирование. Здесь работают 11 расчетов спасателей, уничтожая взрывоопасные предметы, которыми усеян регион в результате действий оккупантов.

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