Камбоджа осудила вооруженную российскую агрессию в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном о сотрудничестве. Наших саперов будут обучать коллеги из упомянутой азиатской страны.

Как сообщило издание The Washington Post, Зеленский провел телефонный разговор с Хун Сеном. В результате беседы Камбоджа согласилась отправить своих саперов для обучения украинских военных.

Генеральный директор Камбоджийского противоминного центра Хенг Ратана проконсультировался с японскими партнерами. После этого было решено послать первую группу саперов на территорию Украины в начале декабре. А вторую – в первом квартале 2023-го, то есть до апреля.

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Камбоджийские саперы считаются одними из самых опытных в мире. В 1998 году в Камбодже завершилась война, которая продлилась почти тридцать лет. После боевых действий огромная территория государства осталась заминированной, что создавало опасности для гражданского населения, особенно в сельских районах. С тех пор камбоджийские специалисты уничтожили множество боеприпасов и мин. Их посылали под эгидой ООН в страны Африки и Ближнего Востока для разминирования территорий.

Камбоджа также выступила против российской агрессии в Украине. Она присоединилась к резолюции ООН, осуждающей полномасштабное вторжение РФ. А премьер-министр Хун Сен заявлял: "Камбоджа всегда против любой страны, которая вторгается в другую страну".

Проблемы с заминированием украинской территории

В июне министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на разминирование Украины может уйти от 5 до 10 лет. На тот момент, по данным МВД, 300 тысяч квадратных километров территории были загрязнены боеприпасами и минами.

Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области. Почти 47% территории заминировано, что создает существенную угрозу жизням мирных граждан.

Согласно апрельскому прогнозу, полное разминирование Киевщины должно продлиться год. Работы в этом направлении ведутся регулярно.

Вражеские мины и боеприпасы регулярно приводят к случайным смертям среди гражданского населения Украины. Например, 29 октября в Харьковской области подорвался и погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов.

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