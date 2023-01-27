Мужчина, который завещал огромную сумму Залужному и вузам, - экс-сотрудник компании Microsoft, он - уроженец Винницкой области.

Украинец с американским паспортом Степанец Григорий завещал 1 миллион долларов главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и по 2 миллиона двум украинским вузам - Киево-Могилянской академии и Украинскому Католическому университету.

Залужный уже пожертвовал полученное наследство на ВСУ. А вот что с деньгами будут делать университеты и кто такой господин Григорий Степанец, рассказал в эфире "1+1" доктор философии и преподаватель Киево-Могилянской академии Михаил Винницкий.

По словам Винницкого, Степанец - великий человек, деньги которого добавят жару в нашу будущую победу над оккупантами. Григорий - экс-работник компании Microsoft, он - уроженец Винницкой области, а образование получал в Москве.

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"Он был фактически одним из основателей программного обеспечения Microsoft, потому что он присоединился к этой компании в 1989-м году", — рассказывает доктор философии.

Для того, чтобы Украина стала действительно успешной, говорит Винницкий, Степанец решил, что двум таким лучшим университетам стоит оставить такое наследство. Вузы очень благодарны ему за такой вклад.

Донат Залужного на ВСУ

Ранее издание The New York Times сообщило, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный задонатил на армию 1 миллион долларов. Средства он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

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