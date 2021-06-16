В полдень 17 июня харьковчане снимут цепь в присутствии эксперта из "Книги рекордов Украины".

Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова объявили о разрыве отношений после 123-дневного пребывания "в цепи".

Об этом в комментарии Суспільне сообщил Александр Кудлай.

Он отметил, что за это время их отношения "оказались в патовой ситуации": "К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением".

В полдень 17 июня харьковчане снимут цепь в присутствии эксперта из "Книги рекордов Украины", что журналистам подтвердили и в самой организации.

Читайте такжеЖитель Краматорска попытался по фото найти понравившуюся девушку в соцсети: она ответила резко"Завтра всю информацию будем предоставлять. Как надевали, так и с экспертом будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже", – ответила представительница организации Лана Ветрова.

Харьковчане в День Всех Влюбленных, 14 февраля 2020 года, заковали себя в цепи, чтобы проверить чувства и установить национальный рекорд. Для этого паре пришлось перешивать одежду.

Представители "Книги рекордов" умышленно опломбировали цепь, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Родители закованных не могли понять, зачем ходить на цепи. Пара жила отдельно на съемной квартире. С тех пор харьковчане начали налаживать заработок на блогерстве – наняли пиарщицу и искали smm-специалиста.

За три месяца – в мае – Александр и Виктория заявили, что хотят продать цепь за три миллиона долларов на международном аукционе.

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Автор: Яна Ставская