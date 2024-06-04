Он отмечает, что в семейном и гражданском законодательстве большинства европейских стран институт гражданских партнерств уже давно закреплен.

Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, который является одним из соавторов законопроекта об институте регистрируемых партнерств, рассказал, что сейчас происходит с этой инициативой.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит с законопроектом о гражданских (регистрируемых) партнерствах (№9103), и каковы шансы на его принятие.

"Этот проект зарегистрирован. Но, с моей точки зрения, необходимо, чтобы посмотрело на этот законопроект Министерство юстиции. И если там есть какие-то вопросы или несогласованности с действующим законодательством, - привести в соответствие", - отметил председатель комитета.

Мережко отметил, что этот законопроект является важным с точки зрения гражданского и семейного права.

"Это давно назревший вопрос. Если посмотреть на семейное, гражданское законодательство большинства европейских стран, то мы увидим, что этот институт гражданских партнерств уже давно закреплен. И в гражданских кодексах, и в семейных кодексах", - сказал он.

Для Украины же, добавил он, это важно с точки зрения ценностей и прав человека.

"Это вопрос, например, такого принципа как толерантность, как терпимость к другим способам жизни, скажем так. Поэтому это важно для нас как для страны, которая принадлежит к европейской культуре", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что основы толерантности и защиты прав человека являются фундаментом европейской культуры и европейской цивилизации.

"Этот закон помогает нормировать, урегулировать важные вопросы, связанные с правами, гражданскими правами человека. С вопросами собственности также. И много других вопросов гражданско-правового характера", - сказал парламентарий.

Так, добавил он, речь идет о внедрении института гражданского партнерства.

"Например, даже мужчина и женщина также: если они считают, что они не хотят иметь брак, то они могут зарегистрировать гражданское партнерство. То есть это такой довольно широкий институт гражданского и семейного права", - отметил Мережко и добавил, что речь идет, в частности, о вопросах наследственного характера.

На вопрос о том, что законопроект был зарегистрирован в парламенте уже достаточно давно, поэтому что именно не дает ему пройти весь путь, и где именно он "застрял", депутат высказал мнение, что "здесь вопрос даже не такого юридико-технического характера, здесь скорее вопрос принципиальный".

"Нам необходимо убедить большинство коллег в том, что необходимо быть цивилизованным правовым европейским государством. И надо следовать лучшим демократическим примерам других стран в этом плане", - подчеркнул Мережко.

Кроме того, на вопрос, как этот законопроект поможет военным, он сказал: "Дело в том, что военные... Здесь независимо от того, например, речь идет об однополых парах или разного пола - это не имеет принципиального значения. Есть военные, которые хотели бы воспользоваться этим институтом. И это важно. Потому что, знаете, мы живем в очень тяжелые времена. Когда, например, людям угрожает, их жизни, их здоровью, война. И надо жить сейчас. И надо урегулировать вопросы семейных, личных отношений уже сейчас. И этот инстистут гражданского партнерства дает людям такие возможности".

Гражданские партнерства в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года в Верховную Раду на регистрацию подали проект закона о внедрении в Украине института регистрируемых партнерств (№9103).

В конце мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию относительно регистрируемых партнер ств для однополых пар. По его словам, Украина выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых лежат права человека.

В ответе к петиции указывается, что власти уже работают над легализацией гражданских партнерств.

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