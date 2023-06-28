Она отметила, что ни один реактор на Запорожской АЭС не вырабатывал электроэнергию с сентября.

Ученая Института проблем безопасности атомных станций НАН Украины Елена Паренюк заявляет, что потенциальная угроза на ЗАЭС не станет повторением Чернобыля. В эфире 1+1 она объяснила, что этого не произойдет, ведь реакторы на Запорожской атомной станции остановлены.

"То есть ни один реактор на Запорожской АЭС не вырабатывал электроэнергию с сентября... Даже тот реактор, который в горячем останове, не вырабатывал электричество. Это означает, что там не было цепной реакции, что большое количество короткоживущих радионуклидов, которые представляли огромную угрозу после Чернобыля, уже распалось", - говорит эксперт.

Во-вторых, продолжила она, остальные блоки охлаждены, то есть температура горючего там 70 градусов, там борная кислота внутри реактора. А это значит, что не будет такого мощного теплового взрыва, который был индуцирован собственно самим горючим на Чернобыле.

Над Запорожской ЗАЭС нависла серьезная угроза

В ночь на 6 июня 2023 года Россия взорвала плотину Каховской ГЭС, в результате чего под угрозой оказалась Запорожская АЭС, ведь ее пруд-охладитель может смелеть.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. По его словам, захватчики разместили взрывчатку около 4 из 6 энергоблоков станции.

22 июня Зеленский со ссылкой на данные ГУР заявил, что Россия намерена совершить теракт на Запорожской атомной станции, она уже якобы все для этого подготовила.

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