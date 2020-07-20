У задержанного экс-главы "Укравтодора" есть паспорта Украины и Польши – НАБУ

К настоящему моменту задержанному объявили подозрение в рамках законодательства Польши.

Задержанный по подозрению в коррупции бывший руководитель «Укравтодора» Славомир Новак имеет двойное гражданство.

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Как сообщает ТСН, об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Поскольку у нас есть тесный контакт с польскими коллегами, мы быстро установили, что в них есть расследование, связанное с нашим расследованием. И на определенном этапе было понятно, что в рамках совместного расследования будет гораздо эффективнее. Специфика была в том, что это все начиналось на территории Украины. Лицо занимало определенную должность, использовало эту должность для получения неправомерной выгоды. Но сам механизм неправомерной выгоды был разработан за пределами Украины. Насколько нам известно, у главного подозреваемого двойное гражданство - Польши и Украины", - рассказал он.

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, польская сторона сейчас сообщила о подозрении Новаку в рамках законодательства Польши.

"Преступление начиналось с того, что исполняющий обязанности заместителя Укравтодора высказывал намерения получить неправомерную выгоду на территории Украины, однако эти средства были получены на территории Польши. Он задержан в Польше. Мы передали часть информации, наша информация также использовалась в подозрении", - добавил он.

В то же время украинская сторона передала Польше собственные подозрения, подготовленные антикоррупционными органами.

"Так же подозрения, подготовленные польской стороной, также переданы нам, и мы сейчас вручаем на территории Украины. На совместных совещаниях САП и НАБУ мы не видим принципиальной разницы, где будет происходить суд (над Новаком - ред.). Потому что эти действия, которые инкриминируются, это действия, которые совместно оценены как нами, так и польскими коллегами... Экстрадиция, несмотря на то, что есть польское гражданство, не является возможной. Но в то же время не является принципиальным, в каком суде - антикоррупционном или польском - это дело будет рассматриваться", - подытожил директор НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2019 года Кабмин уволил руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомира Новака. На этой должности Новак пребывал три года.

В понедельник, 20 июля, стало известно о задержании Новака в Польше. Правоохранители подозревают его в коррупции и отмывании денег. Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 миллионов евро.

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