Задержан человек, требовавший четыре миллиона гривень за влияние на чиновников АМКУ - Офис генпрокурора

За «вознаграждение» мужчина обещал вынесение в пользу предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

Задержан человек, который требовал 4 млн грн за влияние на служащих отделения Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, задержан мужчина по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенной с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, человек требовал 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за влияние на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. «За «вознаграждение» обещал вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства», - говорится в сообщении.

При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды человека задержали. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в г. Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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