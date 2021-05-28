Успешная деятельность компании напрямую зависит от качественного юридического сопровождения. Грамотно подготовленные внутренние документы компании, наработка проектов типичных договоров с контрагентами, которые используются в повседневной деятельности компании, анализ уже существующих договорных обязательств, представительство в государственных органах и органах местного самоуправления, что особенно актуально в случаях проведения проверок,в том числе и налоговых,консультирование относительно урегулирования судебного спора – все это и много другого получает клиент, заказывая услугу юридического сопровождения фирм.

Возникает вопрос – чем лучше платить деньги юридической компании, нежели иметь собственного инхаус юриста? Есть несколько причин:

Во-первых, вы получаете помощь тогда, когда это действительно необходимо;

Во-вторых, есть случаи, которые требуют более глубокой экспертизы в узкоспециализированных вопросах.

Преимуществом при юридическом сопровождении фирм безусловно является возможность каждого клиента индивидуально сформировать необходимый пакет услуг – вы можете заказать стандартный пакет услуг, можете добавить что-то свое или отказаться от определенных услуг, которые ненужны.

Юридическое сопровождение фирм предусматривает, в частности, но не исключительно такие услуги как:

- подготовка внутренних документов компании, внесения изменений в них: устав, положение об общем собрании, положение об исполнительном органе, положение об наблюдательном совете, положение об ревизионной комиссии и иные внутренние документы;

- внесение изменений об юридическом лице в Единый государственный реестр;

- организация и проведение общих собраний участников / акционеров компании, оформление результатов проведения общих собраний;

- подготовка проектов договоров с контрагентами, с том числе договоров о неразглашении информации,анализ действующих договоров и, при необходимости, внесение изменений в них;

- представительство компании в государственных органах и органах местного самоуправления, консультации по подготовке к проведению проверок контролирующих органов;

- предоставление консультаций по любым текущим вопросам деятельности компании;

- составление и направление адвокатских запросов в интересах компании.

Заказывая услугу юридического сопровождения деятельности компании владелец бизнеса принимает решение, которое позволит бизнесу развиваться, эффективно функционировать, а также обеспечит решение текущих вопросов в максимально краткие сроки.

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Автор: Григорий Бондарь