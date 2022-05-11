Соколова подчеркнула, что для нее не существует "хорошего русского".

Известная украинская журналистка Янина Соколова назвала единственного, по ее мнению, известного россиянина, который называет вещи своими именами. Это - журналист-оппозиционер Александр Невзоров.

Об этом она рассказала в эфире программы "Звездный путь".

Российского блогера Юрия Дудя и актрису Чулпан Хаматову Соколова считает "латентными империалистами", несмотря на то, что последняя покинула РФ.

"Вот Невзоров, наверное, единственный из россиян, кто называет вещи своими именами, и ни на йоту я не сомневаюсь в его позиции относительно Украины. Он ее озвучил подробно. А остальное все - латентные империалисты, которые так: "В принципе незаконно территория была отобрана, незаконно на суверенную землю зашли, но мы – империя", - сказала Соколова.

Также журналистка "прошлась" по культурному деятелю и писателю Борису Акунину, который все красиво формулирует и объясняет. Но стоит вспомнить о суверенности, он начинает говорить об Украине как о части "великой имперской России".

Кроме того, Соколова подчеркнула, что для нее не существует "хорошего русского": "Русский, иди на**й".

Ранее Александр Невзоров заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин "мочит" граждан Украины не из-за того, что ему мерещатся "нацисты".

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