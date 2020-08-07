Взрыв в Бейруте: эксперт оценил, насколько безопасно в украинских портах хранят селитру

По его словам, Украина не может отказаться от использования селитры, поскольку это одна из основных составляющих минеральных удобрений на сегодня.

В Украине селитра в морских портах сохраняется с соблюдением норм безопасности, поэтому не стоит ожидать повторения взрыва, который разрушил порт в столице Ливана Бейруте.

Об этом рассказал в эфире телеканала " Украина 24 " президент центра Аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах, комментируя информацию о том, что в Николаевском морском порту хранится больше селитры, чем было в Бейруте.

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"Я думаю, она сохраняется в рамках существующих стандартов и норм. Пока беспокойство по хранению в хозяйствах у меня нет", - отметил эксперт.

По его словам, Украина не может отказаться от использования селитры, поскольку "это одна из основных составляющих минеральных удобрений на сегодня".

Белах заверил, что в Украине "есть возможность сохранять такого вида грузы". Также он отметил, что причиной взрыва может быть нарушение техники безопасности, например, ведутся какие-то работы, когда товар на складах.

"Никаких работ не должно проводиться, независимо от того, это селитра или зерно, когда склады полны. Эти правила указаны во внутренних процедурах этих портовых объектов. У терминалов есть период, когда они выполняют любые работы. Обычно это межсезонье. Выделяют неделю, месяц или сколько нужно, когда все грузы высвобождаются из терминалов. Тогда уже безопасно проводить какие-то работы ", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли более сотни человек, количество зарегистрированных пострадавших достигло 5000. Десятки людей пропали без вести.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна землетрясения магнитудой 3,5. Его почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от Бейрута).

Вчера, 6 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль в связи со взрывом в морском порту Бейрута поручил проверить на безопасность хранения в Украине субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

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