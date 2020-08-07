Взрыв в Бейруте: кипрская полиция допросила россиянина, которому принадлежала селитра в порту
Кипрские правоохранители нашли и допросили российского бизнесмена Игоря Гречушкина в связи со взрывом нитрата аммония в порту Бейрута.
Об этом сообщает Cyprus Mail.
Гречушкин – бывший владелец судна, на котором в 2013 году в Бейрут доставили около 2,7 тыс. тонн селитры. Впоследствии груз конфисковали, и 4 августа 2020-го он загорелся и взорвался.
По запросу ливанских властей полиция Кипра 6 августа допросила россиянина о грузе и передала его ответы Ливану. Деталей о вопросах, которые задавали Гречушкину, издание не приводит.
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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.
По последним официальным данным Минздрава Ливана по состоянию на вечер 5 августа, в результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли более 135 человек, число пострадавших достигает 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.
По данным МИД Украины, по состоянию на 9:00 сегодня, 6 августа, украинцев среди погибших и пострадавших лиц нет, некоторые граждане Украины получили в результате взрыва порезы и ушибы.
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