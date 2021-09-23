Выйти на пенсию и выжить: поможет ли украинцам долгожданная пенсионная реформа

Правительство обещает вот-вот ввести накопительную пенсионную систему, чтобы обеспечить гражданам достойную старость. УНИАН разбирался, насколько жизнеспособна грядущая реформа, как позаботиться о себе в будущем самостоятельно и есть ли у сорокалетних украинцев надежда получить в будущем хоть какую-то пенсию.

В Украине дело идет к очередной пенсионной реформе. Правительство предпринимает попытки внедрения общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

Разговоры об этом ведутся давно, и в апреле в парламент был вынесен соответствующий законопроект. Однако депутаты провалили голосование и отправили документ на повторное первое чтение. И уже этой осенью Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта, который включен в повестку дня сессии.

У предлагаемой правительством инициативы есть немало критиков, считающих выбранный вариант пенсионной реформы обреченным на провал.

Прежде всего, речь идет о ненадежности негосударственных пенсионных фондов, о невозможности приумножения средств из-за отсутствия в Украине фондового рынка и, соответственно, эффективных инструментов инвестирования накапливаемых денег. Ведь без обеспечения стабильной доходности инфляция просто "съест" средства, которые украинцы пытаются накопить на старость.

Без накоплений не будет пенсий

При этом рассчитывать на имеющуюся сейчас солидарную пенсионную систему работающим ныне украинцам не приходится. Об этом говорит и министр финансов Украины Сергей Марченко, чье заявление о том, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсии по солидарной системе не обсудил только ленивый.

Марченко отмечает, что из-за старения населения Украины существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, поэтому уже сейчас гражданам стоит задуматься о пенсионных накоплениях.

"Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходить несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях", - отметил министр.

Ему вторит и советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов, призвавший украинцев откладывать средства на свою старость:

"Если есть такая возможность. Хотя бы 3-5 процентов. Задача государства обеспечить поддержку тем, у кого нет возможности накапливать, стимулировать накопления через налоговую политику и создать условия для надежных инвестиций накоплений - макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, стабильный курс, рынок ценных бумаг"

По его словам, сегодня количество работающих и пенсионеров в нашей стране примерно одинаково.

"Люди дольше живут (и это хорошо), а количество детей в семьях падает. Поэтому в будущем количество пенсионеров будет увеличиваться относительно количества работающих. Государство будет вынуждено сделать пенсионную реформу, но внедрение реформы займет годы. В качестве примера, реформа рынка земли, только первый этап, заняла два года. А положительные последствия для экономики из-за увеличения инвестиций по-настоящему будут ощущаться спустя годы. Пенсионная реформа такая же сложная, и требует даже больше времени", - отметил экс-министр экономики.

Что предлагают власти

Предлагаемая правительством реформа предусматривает внедрение второго уровня пенсионного обеспечения – обязательных накоплений, которые поровну должны откладывать сам работник и работодатель.

В частности, законопроект №2683 предполагает взносы в размере 1-2 процента от размера заработной платы с обеих сторон – работника и работодателя. Эти средства будут накапливаться на личных счетах украинцев в негосударственных пенсионных фондах или в Пенсионном казначействе. В случае преждевременной смерти пенсионера накопленная сумма переходит наследникам.

Также при выходе на пенсию человек может получать накопленные средства частями, как дополнение к пенсии по солидарной системе, или же всю сумму сразу, например, в случае проблем со здоровьем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь в экономику инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долларов.

Глава правительства также отметил, что на первом этапе внедрение второго уровня пенсионной системы будет происходить за счет государства, "чтобы люди привыкли и поняли, а также смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы".

По его словам, правительство после запуска накопительной системы не откажется от солидарной пенсионной системы и индексации пенсий, а накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы.

Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные УНИАН, поделились своими оценками предстоящей пенсионной реформы и видениями возможных альтернатив.

Президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир отмечает, что вопрос внедрения второго уровня пенсионного обеспечения, в нашей стране действительно "перезрел".

"Пенсионный фонд находится в перманентном состоянии финансового дефицита. Учреждение - хронически дотационное, правительству приходится компенсировать эти средства из госбюджета. То есть, украинцы, по сути, дважды дотируют Пенсионный фонд - из ЕСВ и из части своих налогов", - говорит эксперт.

Он отмечает, что, согласно прогнозам, коэффициент замещения заработка пенсиями снизится к 2030 году до 18 процентов, сейчас этот показатель составляет около 30 процентов, то есть солидарные пенсии украинцев, и без того скудные, очевидно, по отношению к зарплатам снизятся еще вдвое. Добровольные пенсионные накопления, по статистике, имеют меньше миллиона человек - это около 9 процентов от количества застрахованных наемных работников.

При этом Титамир считает, что предлагаемые правительством инициативы выглядят хорошо лишь на бумаге.

"Во-первых, 50 процентов украинской экономики находится "в тени". Далее: в Украине - огромная нагрузка на фонд заработной платы - 41,5 процента, которая "замораживает" сознательное экономическое развитие и стимулирует "тень". По этому показателю наша страна опережает значительное количество стран… Поэтому около трети отечественных компаний, оптимизируя налоги, выплачивает персоналу только минимальные зарплаты в 6000 грн. Так с чего будут наполняться персональные пенсионные счета второго уровня?", - говорит эксперт.

Также Титамир сомневается в возможности эффективного "длинного" инвестирования пенсионных средств компаниями по управлению активами с учетом огромных инфляционных и девальвационных рисков.

"К сожалению, в Украине очень сложно защитить гривневые накопления, поэтому для надежных сбережений граждане преимущественно покупают наличные доллары или евро, реже - золото. В контексте "приумножения" средств накопительного уровня, доходность активов должна, как минимум, превышать на 2-3 процента показатели годовой инфляции. И в какие инструменты компании по управлению активами вкладывать пенсионные средства, если в нашей стране просто-таки не существует фондового рынка, а правительство обещает, в лучшем случае, его внедрение только в 2024 году?", - говорит эксперт.

Что можно сделать?

Для успеха пенсионной реформы Титамир считает необходимым уменьшить минимум в полтора раза нагрузку на зарплатные фонды предприятий и осуществить жесткую реформу дерегуляции бизнес-среды, обеспечив выход предпринимателей и зарплат из "тени", и внедрить отчисления пенсионных накоплений в пределах действующих налогов и сборов.

По его мнению, также необходимо обеспечить гарантию пенсионных накоплений второго уровня, создав государственное страховое учреждение по аналогии с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, а также на уровне профильного закона внедрить механизмы индексации пенсионных накоплений второго уровня в случае роста инфляции.

Председатель правления "Юнекс Банка" Иван Свитек считает, что по опыту других стран трехуровневая пенсионная система является пока лучшей из существующих моделей.

"Можно очень долго дискутировать о преимуществах и недостатках каждого из вариантов – идеальной системы нет ни в одной стране. Но невозможно спорить с тем, что солидарная система, как единственная составляющая пенсионной системы, нежизнеспособна. Не могут 10 миллионов работающих граждан обеспечить достойный доход 12 миллионам пенсионеров. А именно такие прогнозы делают ученые по населению Украины к 2050 году", - говорит Свитек.

По его словам, альтернативы создания накопительного уровня пенсионной системы нет, однако существует сложность в виде инфляции, которая является неотъемлемой частью экономики, и даже при очень скромных показателях на длинном временном отрезке будет "съедать" значительную часть накоплений.

"Если предположить, что Национальный банк достиг обозначенного инфляционного таргета на уровне 5 процентов в год, за 30 лет при таком темпе роста цен 100 гривен превратятся в 20. То есть просто откладывать деньги на пенсию бессмысленно. Их нужно инвестировать в такие инструменты, которые по меньше мере защитят накопления от естественных инфляционных процессов", - говорит глава правления банка.

По словам Свитека, в этом вопросе Украина сталкивается с массой сложных задач. К примеру, в мире пенсионные фонды являются крупными инвесторами, которые вкладывают средства будущих пенсионеров в акции и другие ценные бумаги как частных компаний, так и государств.

С одной стороны, это позволяет получать дополнительный доход, с другой, стимулирует рост экономики. Но в Украине фондовый рынок уже три десятка лет находится в зачаточном состоянии. Де-факто, единственным подходящим (по надежности и доходности) инвестиционным инструментом является рынок государственных облигаций. Сейчас, когда ставки по таким бумагам находятся выше уровня инфляции, он отлично подойдет. Но так вряд ли будет всегда.

"Но это не означает, что запускать второй этап пенсионной реформы не нужно. Чем дольше тянуть с этим вопросом, тем более сложной будет становиться задача. Поскольку будет требовать уже на старте все большего процента отчислений на накопительную пенсию. Что в условиях и без того высокой фискальной нагрузки сделать очень сложно", - считает Иван Свитек.

Альтернативные способы накоплений

Многие украинцы пытаются накапливать средства, обеспечивающие "финансовую подушку" на черный день, а кое-кто пытается отложить и на старость. Однако сегодняшние реалии таковы, что чаще всего наши соотечественники откладывают средства на более близкие по времени и реалистичные проекты – покупку недвижимости, оплату высшего образования детей, создавая запас денег на возможные проблемы со здоровьем или работой.

Какие же способы хранения сбережений и накоплений предпочитают украинцы и что будет наиболее эффективным в существующих реалиях?

Как отметил президент "Украинской организации защиты потребителей услуг" Титамир, по данным исследований USAID, из 61 процента опрошенных украинцев, имеющих сбережения, 52 процента отметили, что хранят деньги в долларах или евро наличными дома, и только 12 процентов - держат средства на банковском депозите.

"На сегодня существуют разве что единичные опции отложить деньги "на старость" - если есть возможность, лучше вложить деньги в недвижимость. Горизонт окупаемости и выхода на прибыльность этой инвестиции за счет аренды составляет 10-15 лет. А дальше - сдача в наем однокомнатной квартиры может добавить к солидарной пенсии 6-12 тысяч гривен, в зависимости от региона", - говорит Титамир.

Еще одной опцией являются инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Доходность здесь выше, чем от банковских депозитов. Она может достигать 4-5 процентов в валюте, а также до 12 процентов в гривне. С другой стороны, нужно заплатить немало комиссий, а минимальный "порог входа" составляет от 100 тыс. гривен, отмечает эксперт.

По словам банкира Ивана Свитека, большинство украинцев уже пользуются альтернативными видами накоплений. Кто-то копит деньги на депозитах, кому-то удается открыть собственный бизнес. Немало людей инвестируют в недвижимость и потом сдают ее, получая пассивный доход.

"Но большинство, конечно, фактически инвестирует в детей. Именно на последних чаще всего ложится обязательство обеспечить родителям достаточный для нормальной жизни уровень дохода. Насколько справедлив такой подход – вопрос дискуссионный. В целом же, гораздо больше ответственности за будущую пенсию лежит на самом человеке, а не на государстве. Это очень важно понимать", - резюмировал глава правления "Юнекс Банка".

Финансовая грамотность – залог успеха

Немаловажным в вопросе обеспечения сбережений с заделом на будущее является достаточный уровень финансовой грамотности.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак отметил агентству УНИАН, что уже сейчас нашим гражданам стоит задуматься об экономии средств и наличии не просто "подушки безопасности", а достаточном количестве денег для того чтобы обеспечить себе 10-20-30 лет жизни с поправкой на то, что будут необходимы затраты на лечение.

"Возможно тем, кто понимает, что пенсионных выплат будет не хватать, стоит задуматься о переезде в регионы с меньшей стоимостью жизни. В том числе одним из правильных шагов является наличие накоплений в иностранной валюте. Это нужно для долгосрочного сбережения средств. Однако накапливать только доллары и евро тоже неправильно. Порой в мировой финансовой системе случаются кризисы, которые обесценят эти накопления. Мы сейчас не говорим о ликвидации доллара США, но и это исключать нельзя"

Орыщак обращает внимание на то, что сложные финансовые продукты, которые финкомпании и банки могут предлагать гражданам в качестве безопасного инструмента инвестиций или попытки накопить на пенсию, также сопровождаются высоким риском.

"Любыми инвестиционными инструментами нужно уметь пользоваться. Предложения от банков не всегда направлены на получение выгоды клиентами", - подчеркнул аналитик.

Пенсионная реформа в Украине - это уже насущная необходимость. Нынешняя система обеспечивает подавляющему большинству украинских пенсионеров жалкое существование, а не полноценную жизнь после окончания долгого и напряженного трудового периода, и тенденция к старению населения только усугубит эту проблему.

При этом у предлагаемой властями инициативы тоже есть значительные риски. Но идеального варианта обеспечить безбедную старость ныне работающим украинцам не найти.

Поэтому работающим гражданам стоит рассчитывать на себя и уже сейчас задумываться о возможных способах обеспечить себя в будущем, попутно повышая уровень финансовой грамотности.

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