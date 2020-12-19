Автор шопки - схимонахиня Теодозия Полотнюк.

На Площади Святого Петра в Ватикане открылась международная выставка, на которой представлено «100 вертепов» со всего мира.

Читайте такжеДали и Шагал: В Одессе провели выставку картин из частных коллекций (видео)На ней впервые представлена шопка из Украины, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Ее изготовила схимонахиня Феодосия Полотнюк.

На переднем плане украинской композиции можно узнать леса Карпат, а на заднем - село Многополье Донецкой области. Вертеп символически отражает дух Рождества от востока до запада Украины и знакомит с многогранной палитрой украинской рождественской традиции.

«Открывалась выставка под аккомпанемент украинских колядок, которые выполнили ученики воскресной школы при прокафедральном Соборе Святой Софии в Риме и семинаристы Папской коллегии Святого Иосафата», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 10 января 2021 года.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская