7 октября в Печерском ландшафтном парке "Певческое" начнется осенняя выставка цветов. Сотни тысяч бутонов ярких хризантем уже ждут посетителей. Жителей Киева и внутренне перемещенных лиц приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга.

Тематика нынешней выставки пока держится в секрете. Но организаторы уверяют, что она обязательно принесет каждому гостю положительные эмоции.

По словам организаторов, выставка хризантем продлится до 30 октября. Приобрести билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Певческое.

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Время работы выставки: 10.00-19.00

Стоимость билетов: 100 грн - взрослый, 25 грн - детский;

Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.