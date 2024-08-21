Высота 34 метра, отсутствие одиозных лиц, осведомленность ЮНЕСКО, – KAN опровергла фейки о строительстве на Крещатике

Компания KAN Development опровергла непавдивую информацию о строительстве на Крещатике, 5, которую распространили отдельные активисты. На этом участке планируется построить объект максимальной высотой 34 метра, а не на 34 этажа. У него есть все разрешительные документы и о нем проинформирована ЮНЕСКО. Поэтому KAN Development обращается к активистам не вводить в заблуждение громаду Киева. Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице компании.

"В сети распространяется неправдивая информация о будущем офисно-гостиничном комплексе с апартаментами, возведение которого запланировано на земельных участках по ул. Крещатик и ул. Михайла Грушевского. Чтобы избежать дальнейших манипуляций по этому поводу, даем пояснения относительно вышеуказанного проекта. В проекте KAN Development – ​​максимально допустимая высота – 34 метра. Не этажей. Информируем о наличии всех разрешительных документов, а также о том, что проект строительства предполагает возведение здания в уровень с существующей застройкой. Инвестором строительства является ООО "Грааль", а не одиозные политические лица, фамилии которых пытаются привязать активисты", - говорится в заявлении KAN Development.

В компании подеркивают, что будущий объект не будет "небоскребом". В Едином государственном реестре электронной системы в сфере строительства отмечено, что предельно допустимая высотность – 34 метра, что соответствует предельной высоте зданий, с которыми граничит будущий объект.

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"Фото якобы будущего проекта, размещенного активистами в сети, – к счастью, только фотошоп", - подчеркивают в KAN Development.

О будущем строительстве проинформирована ЮНЕСКО, подчеркивают в компании.

"Нами полностью выдержаны все ограничения, которые накладывает буферная зона ЮНЕСКО, и сама процедура информирования ЮНЕСКО, учитывая нахождение объекта в буферной зоне ЮНЕСКО. Будущий объект учитывает все параметры существующей исторической застройки и спроектирован как его гармоничная часть", - говорится в заявлении.

Также KAN Development сообщила имена бенефициаров компании-инвестора.

"Инвестором строительства является ООО "Грааль". Бенефициары компании – Игорь Никонов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) и Олег Гавриляк, а не одиозные политические лица, фамилии которых пытаются привязать активисты", – подчеркивают в компании.

KAN Development обратилась к активистам не вводить в заблуждение громаду Киева.

"Призываем активистов, урбанистов и других общественных деятелей к внимательному изучению информации перед ее распространением! Просим не вводить в заблуждение громаду города, даже если этот процесс поднимает узнаваемость авторов в соцсетях", - говорится в заявлении.

Компания также показала визуализацию объекта в проектной стадии, отметив, что главная улица столицы должна демонстрировать финансовый успех и потенциал страны. А заброшенные руины, которые видят люди на Крещатике уже 20 лет, этому точно не поспособствуют, уверены в компании.