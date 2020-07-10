После наводнений на Ивано-Франковщине провели массовые обыски в лесхозах (фото)

Во время обысков в одном из горных районов области полицейские изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении.

В Ивано-Франковской области полицейские провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств по делу о незаконной вырубке древесины.

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Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в предварительном преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшем их использовании, осуществляют незаконную вырубку леса.

Полицейские установили ряд лиц, предположительно причастных к совершению указанного уголовного преступления (ч.2 ст.364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УК).

В частности, 9 июля правоохранители провели 14 обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц, с целью выявления, фиксации и изъятия документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы.

«В ходе обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета. Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли трое человек.

На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 миллиона гривен.

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