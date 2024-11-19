Военным нужно будет составить личное распоряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11407, который позволит военным самостоятельно определить, кто будет получать выплаты в случае их плена или пропажи без вести. Об этом сказано на сайте Верховной Рады.

В документе указано, что если военный не составит личное распоряжение о том, кто будет получать выплаты, то деньги распределят равными частями по очереди.

В первую очередь средства направят жене или мужу, а затем - законным представителям несовершеннолетних детей и людям с инвалидностью с детства, после чего деньги получат родители военнослужащего.

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Кроме того, средства не будут выплачиваться детям, родителям и другим людям, которые получают от военного алименты. Это касается и родителей, которые были лишены родительских прав.

Выплаты военным и их семьям - важные новости

Ранее УНИАН писал, что военный с позывным "Еврей" рассказал о том, что раненым бойцам ВСУ массово отказывают в выплатах. По его словам, очень много бойцов попадают с ранениями в госпитали, после чего их выводят вне штата и "платят копейки".

Кроме того, юрист Тарас Боровский объяснил механизм выплат родным погибших воинов. Он отметил, что сначала родные получают только 20% от всей суммы.

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