Очень много бойцов ВСУ попадают с ранениями в госпитали, и им "платят копейки".

Раненым бойцам Вооруженных сил Украины массово отказывают в выплатах и выводят вне штата. Об этом рассказал военный с позывным "Еврей".

По его словам, очень много бойцов ВСУ попадают с ранениями в госпитали, их выводят вне штата и "платят копейки".

"Какие-то там 600 гривен. И лечись как хочешь, живи как хочешь. А семью как содержать? За это очень обидно", - рассказал военный.

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Он отметил, что некоторым бойцам с ампутированными конечностями приходится собирать металл, чтобы заработать себе на жизнь:

"Просто сердце кровью обливается. И всем же так не поможешь из своего кошелька. Должно как-то государство решать эти вопросы".

Выплаты военным - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, сколько платят защитникам с инвалидностью в 2024 году. Так, военнослужащие, которые выполнили свой долг перед родиной и получили проблемы со здоровьем из-за службы, имеют право на достойные пенсии.

Выплаты военным по инвалидности привязаны к их денежному обеспечению по последнему месту службы.

Если военному впервые назначается пенсия по инвалидности, то нужно обратиться в военный орган по последнему месту прохождения службы. С собой нужно иметь документы, которые подтверждают степень инвалидности, причину заболевания и военный статус.

Если военнослужащий уже получал пенсию ранее, то обращаться нужно в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

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