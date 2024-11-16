Раненым бойцам Вооруженных сил Украины массово отказывают в выплатах и выводят вне штата. Об этом рассказал военный с позывным "Еврей".
По его словам, очень много бойцов ВСУ попадают с ранениями в госпитали, их выводят вне штата и "платят копейки".
"Какие-то там 600 гривен. И лечись как хочешь, живи как хочешь. А семью как содержать? За это очень обидно", - рассказал военный.
Он отметил, что некоторым бойцам с ампутированными конечностями приходится собирать металл, чтобы заработать себе на жизнь:
"Просто сердце кровью обливается. И всем же так не поможешь из своего кошелька. Должно как-то государство решать эти вопросы".
Выплаты военным - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, сколько платят защитникам с инвалидностью в 2024 году. Так, военнослужащие, которые выполнили свой долг перед родиной и получили проблемы со здоровьем из-за службы, имеют право на достойные пенсии.
Выплаты военным по инвалидности привязаны к их денежному обеспечению по последнему месту службы.
Если военному впервые назначается пенсия по инвалидности, то нужно обратиться в военный орган по последнему месту прохождения службы. С собой нужно иметь документы, которые подтверждают степень инвалидности, причину заболевания и военный статус.
Если военнослужащий уже получал пенсию ранее, то обращаться нужно в управление Пенсионного фонда по месту жительства.
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