Основные усилия сейчас сосредоточены на доукомплектовании тех подразделений, которые уже есть, сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

В Украине прекращено формирование новых бригад, основные усилия сейчас сосредоточены на доукомплектовании тех подразделений, которые уже есть. Об этом со ссылкой на решение ставки сообщил полковник, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса в интервью изданию Мы-Украина.

"Кроме того, те бригады, которые в настоящее время уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели предыдущие разы", - сказал Палиса.

Что касается задержек вооружения, то, по его мнению, здесь проблема, в первую очередь, в "политической воле и логистике".

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"Есть определенные задержки в определенных видах вооружения. Над этим работает большая команда людей, чтобы ускорить доставку нужного Украине оружия, боеприпасов, других материальных средств, которые так необходимы Вооруженным силам", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Новые бригады в ВСУ: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, созданная в начале 2024 года 155 бригада "Анна Киевская", которую проходила подготовку во Франции, в критический момент войны была переброшена на фронт. Она насчитывала несколько тысяч военных, оснащенных танками, артиллерией и другим тяжелым вооружением, предоставленным Францией.

Однако, как отмечали СМИ, бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, по информации Forbes, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

Новый командир 155 отдельной механизированной бригады им. Анны Киевской создал отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, в которых были СЗЧ. По замыслу отдел поминутно должен восстановить события, во время которых терялась связь с военными, анализировать доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими.

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