Украинские власти намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата.

Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. Планируется, что в следующем году Киев сможет перейти к переговорному процессу относительно членства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.

"Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС - это огромная поддержка в нашей борьбе против российского вторжения. Политическая власть и общество объединены в нашем движении в ЕС. Сейчас Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации. Намерены выполнить семь условий Европейской комиссии в статусе кандидата. Сделаем все возможное, чтобы в следующем году перейти к переговорному процессу по членству", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, Россия ведет преступную войну не только против Украины, но и гибридную войну против Европы.

"Газовый и нефтяной шантаж, дезинформационные и кибератаки, продуктовый и миграционный кризисы - все это из-за преднамеренных действий России. Только объединенными мы сможем выиграть эту войну и отстоять принципы демократии и свободы. Во время визита в Брюссель увидели это понимание у европейских лидеров. И имеем полную уверенность, что они будут стоять с Украиной до нашей победы", - добавил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской комиссии до конца года.

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