По словам матери девочки, романтические отношения между 8-летней девочкой и 13-летним парнем были постановкой.

Правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец, которая откровенно демонстрирует в Instagram "Любовь" с 13-летним блогером.

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Как говорится в сюжете ТСН женщина рассказала, что дети познакомились в прошлом году на фан-встрече ее дочери. Идея продвигать в сети "детскую любовь" возникла с целью пиара.

Романтические отношения между 8-летней девочкой и 13-летним парнем она назвала постановкой.

Женщина воспитывает девочку сама, однако отца Миланы тоже вызвали на допрос.

Ответить на вопросы правоохранителей должны и родители 13-летнего блогера. Однако их допрос состоится лишь через несколько дней, потому что без адвоката никаких показаний они давать не хотят.

К допросу детей приобщат психологов и педагогов. Специалисты должны определить их состояние и то, что на самом деле между ними происходило.

Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

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Автор: Дмитрий Захаров