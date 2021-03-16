Правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец, которая откровенно демонстрирует в Instagram "Любовь" с 13-летним блогером.
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Как говорится в сюжете ТСН женщина рассказала, что дети познакомились в прошлом году на фан-встрече ее дочери. Идея продвигать в сети "детскую любовь" возникла с целью пиара.
Романтические отношения между 8-летней девочкой и 13-летним парнем она назвала постановкой.
Женщина воспитывает девочку сама, однако отца Миланы тоже вызвали на допрос.
Ответить на вопросы правоохранителей должны и родители 13-летнего блогера. Однако их допрос состоится лишь через несколько дней, потому что без адвоката никаких показаний они давать не хотят.
К допросу детей приобщат психологов и педагогов. Специалисты должны определить их состояние и то, что на самом деле между ними происходило.
Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале
- Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.
- 8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.
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