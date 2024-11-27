Специалист поставил в пример окончание войны на Балканах.

Институт демографии уже составил несколько сценариев событий в Украине после окончания войны. Об этом рассказал УНИАНу доктор философских наук, главный научный сотрудник, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

"Если Украина не подготовится к изменению демографических процессов после окончания войны, то мы рискуем потерять значительную часть населения. Прежде всего из-за упомянутых вами мужчин. В частности, многие из них захотят присоединиться к семьям, которые уже ассимилировались в Европе и других странах мира", - заявил он.

По его мнению, есть и положительный сценарий.

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"Если у нас будут созданы условия для возвращения украинцев - ситуация может быть более позитивной. Можно ожидать существенного возвращения украинцев - даже до 50%. Эту цифру можно считать нормальной, если будут созданы все условия для их адаптации к новым условиям жизни в послевоенной Украине", - пояснил специалист.

По его мнению, в эту программу следует включить не только трудоустройство, но и помощь в получении жилья, получение образования и предоставление медицинских услуг. Он объяснил:

"Все это надо готовить уже сейчас. И тогда мы можем получить цифру до 50%. И благодаря этому количество людей, которые вернутся, будет значительно больше, чем тех, кто уедет из Украины".

Социолог поставил в пример окончание войны на Балканах.

"Там после войны вернулись домой до 30% населения - преимущественно женщины с детьми. В Украине может быть похожая ситуация, если мы не подготовимся. Но здесь все зависит от нескольких факторов. В частности, от того, как закончится война. И, что самое главное - когда она закончится. Ведь чем дольше продлится война, тем меньшее количество украинцев вернется домой. Нам следовало бы учесть Балканский сценарий, чтобы увеличить количество украинцев, которые вернутся домой. Чтобы у нас было хотя бы 30 млн населения", - добавил он.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Уже около 65% украинцев, которые выехали из страны из-за вторжения РФ, намерены остаться навсегда в Берлине.

Как рассказал президент Государственного управления по делам беженцев (LAF) Марк Зайберт, в центре временного размещения в районе Тегель, где проживают тысячи украинцев, регулярно проводятся опросы. Полтора года назад большинство этих людей заявляли о намерении вернуться в Украину.

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